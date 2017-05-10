«Президент управляет новостями, а я помогаю поставлять апдейты»

Не очень известный специалист по связям с общественностью республиканской партии Шон Спайсер в 2014 г. поделился 17 правилами своей жизни со школьниками Portsmouth Abbey (Портсмут, Род-Айленд), в которой сам когда-то учился, рассказывает The Boston Globe. Правилом № 2 было «подумай, прежде чем твитнуть, послать письмо или файл». Забавно, учитывая, кто сейчас его начальник.

На пресс-брифингах и в официальных заявлениях Спайсер, теперь пресс-секретарь Белого дома, пеняет журналистам на то, что те ведут кампанию против президента Дональда Трампа и искажают факты. Американские СМИ в ответ не упускают случая припомнить Спайсеру его промахи. Он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо Джо, а австралийского премьера Малкольма Тернбулла дважды – Трамболом. Утверждал, что запрет на въезд в страну жителей ряда государств на самом деле не запрет, хотя именно это слово употребили и Трамп, и сам Спайсер незадолго до этого. Заявил, что инаугурацию Трампа смотрело больше людей, чем какую-либо иную, но СМИ специально выбирают для публикаций наиболее безлюдные ракурсы. Сравнивая Башара Асада с Гитлером, утверждал, что последний «не опускался до использования химического оружия». Когда у него уточнили про газовые камеры, внес корректировку: не применял в городах и против своих граждан.

В противостоянии с пресс-секретарем Белого дома журналисты доходят до того, что публично обсуждают застрявшие у него в зубах после обеда куски какой-то зелени, увиденные во время пресс-брифинга. А когда Спайсер впопыхах приколол значок с американским флагом вверх ногами, представители СМИ бурно радовались: в армии перевернутый флаг означает «терпим бедствие и нуждаемся в помощи».

Коварная автокоррекция

На День святого Патрика Спайсер появился перед журналистами в зеленом галстуке. Он не скрывает, что гордится ирландскими корнями. Его прапрадед эмигрировал в США из Кинсейла и заслужил медаль за выдающийся героизм при разминировании залива Гуантанамо (Куба) во время испано-американской войны 1898 г., пишет The Irish Times. Сестру Спайсера родители назвали ирландским именем Шэннон, а брата – Райаном. Сам Шон несколько раз был на исторической родине. В одной из поездок влюбился в пиво Smithwick, но пьет Guinness, потому что любимую марку в США найти невозможно.

Спайсер родился 23 сентября 1971 г. в городке Баррингтон, штат Род-Айленд, с населением около 16 000 человек. Его отец Майкл Спайсер был страховым агентом, финансистом и даже основал компанию по продаже яхт, пишет The Boston Globe. Мать, Кэтрин Гроссман, заведовала учебно-методическим отделом в университете.

В 1993 г. Спайсер окончил колледж Коннектикута. Одноклассники отзываются о нем как об умном, открытом и увлеченном общественными делами человеке. Вот только высказывался он резковато, хотя, как правило, не обидно.