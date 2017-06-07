«Я непатриотичен? Это полный нонсенс!»

Лидера британских лейбористов Джереми Корбина недавно никто не принимал всерьез в предвыборной схватке с Терезой Мэй. Но на парламентских выборах 8 июня аналитики не исключают даже чистой победы лейбористской партии

Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин Justin TALLIS / AFP

Джереми Корбин никогда не стремился стать лидером лейбористской партии, но это произошло. Его невероятное восхождение началось в теплый майский день 2015 г. в зале заседаний недалеко от Вестминстер-холла. Прежний лидер партии Эд Милибэнд подал в отставку через считанные часы после самого тяжелого за десятилетия поражения лейбористов на парламентских выборах.

Небольшая клика самых левых депутатов-лейбористов, так называемая группа социалистов (Socialist Campaign Group), в очередной раз занялась тем, что много лет было чистой формальностью: выдвижением собственного (т. е. заведомо непроходного) кандидата в лидеры партии. Когда несколько выдвиженцев взяли самоотвод, кто-то назвал имя 66-летнего Корбина. Его пришлось уговаривать, но потом он решил поучаствовать в кампании «для продвижения ряда идей». И даже сейчас, когда он претендует на руководство страной «семерки», непонятно, насколько сильно его желание сесть в кресло премьер-министра. Когда ведущий Channel 4 News Джон Сноу попытался заставить его произнести: «Я хочу быть премьер-министром», Корбин не нашел сил выговорить эти слова. Но не кто иной, как Корбин, превратил досрочные парламентские выборы (8 июня 2017 г.) в серьезную схватку.

Мысль о том, что у Корбина есть шанс, за несколько дней до всеобщих выборов ошарашила политических обозревателей, партию тори и, кстати, многих депутатов-однопартийцев. Всего пару недель назад один из кандидатов-лейбористов говорил FT: «Он непроходной, он некомпетентный экстремист. И эти выборы могут превратиться в абсолютную резню».

Но Корбин, чья политическая жизнь прошла на крайнем левом фланге лейбористской партии, нападая на крупный бизнес и поддерживая ядерное разоружение, утверждает, что только у него есть видение, как преобразовать общество, которое, как он считает, озлоблено из-за жесткой экономии. Недавно он заявил на митинге: «Для всех циничных комментаторов [скажу, что], где бы я ни появился, толпа становится больше. Что-то произошло за последние семь недель».