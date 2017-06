«Трамп лгал практически по каждому серьезному вопросу»

Берни Сандерс, сенатор США JOE RAEDLE/AFP

Воскресное спокойствие царит в огромном белом особняке президента Ирландии в Феникс-парке в Дублине. У стен дворца, где некогда жили британские наместники, я с парой помощников президента и красиво одетыми солдатами жду прибытия американского сенатора Берни Сандерса. Раздаются незлобивые ирландские шуточки. Коровы наблюдают за нами с луга напротив. С тех пор как мое такси миновало ворота парка, никто не спросил у меня удостоверения личности, не проверил сканером и даже не охлопал.

Подъезжает машина Сандерса (потрясающе: его ирландского водителя зовут Берни Сондерс), сенатор выкарабкивается оттуда: плечи сгорбились, костюм смялся, пряди седых волос растрепались. Он ничуть не похож на стандарт американского политика с ботоксом и пересаженными волосами. Сегодня он также без галстука: его уверили, что президент Ирландии Майкл Хиггинс не обращает внимания на такие формальности. Невысокий Хиггинс появляется, раздавая рукопожатия и объятия.

Сандерс – самый популярный действующий политик в США, судя по опросу Harvard-Harris, проведенному в апреле для сайта политической газеты The Hill. Многие соцопросы предрекали, что 75-летний независимый левый сенатор из Вермонта одолеет Дональда Трампа на прошлогодних выборах – но для этого надо было победить Хиллари Клинтон на праймериз демократов. При всех разговорах о правом популизме Берни стал культовым героем поразительного старо-нового интернационального движения – социализма. Дублин (Сандерс участвовал в мероприятии книжного фестиваля в г. Далки) – последняя остановка в его европейском турне, во время которой он говорил (или даже кричал) в битком набитом зале. (Фестиваль пройдет 15–18 июня, а 4 июня Сандерс выступил в помещении местного театра, в стоимость билета входил экземпляр его изданной в прошлом году книги Our Revolution: a Future to Believe in; билеты стоимостью от 15 фунтов были раскуплены полностью. – «Ведомости».)

В особняке Хиггинса Сандерс усаживается на диван из Версаля (подарок какого-то французского президента) и внимает группе местных жителей, читающих ему лекцию об ирландской олигархии, неравенстве доходов и контролируемых корпорациями медиа. «Эти проблемы есть во всех странах», – замечает он.

После этого Хиггинс выходит, чтобы проводить нас, как добрый дедушка. Но трафик в центре Дублина ужасен. Решено, что двум нашим машинам нужен официальный эскорт. Появляется разговорчивый полицейский на мотоцикле, включает сирену и зигзагами ведет нас через пробки, властно отгоняя автомобили. Это какое-то чудо: я сижу один на заднем сиденье машины, глядя, как дублинцы на автобусных остановках, гуляки, идущие с вечеринки, священник в пасторском воротничке удивляются: что это за знаменитость? Это стиль новой жизни Сандерса.

Однако по прибытии в отель Westbury переполненное лобби игнорирует Сандерса. Китайские туристы явно еще не «почувствовали Берна», только один человек оборачивается, полуузнав его. (Джейн Фонда в видеоуроках по аэробике любила говорить feel the burn, призывая почувствовать работу мышц и сгорание калорий; это выражение в кампании Берна переделали в feel the Bern. – «Ведомости».) Сандерс забрасывает чемоданы в номер и присоединяется ко мне в ресторане отеля Wilde где нам выделяют стол, огороженный шторами, в глубине зала. Горит дровяной камин. Немного чересчур для июня, даже в стране, где не бывает лета.