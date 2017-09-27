«Хороший финн верит в закон и в то, что все нужно делать правильно»

Финский министр внешней торговли Кай Мюккянен объясняет, в чем секрет хорошей репутации финских компаний, и рассказывает, как они работают в России, где упали покупательная способность и спрос

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Министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен Ханна Юнтунен

В Финляндии Кая Мюккянена считают одним из главных специалистов по России. Министр внешней торговли прежде успел поработать в Санкт-Петербурге в East Office of Finnish Industries – Восточном представительстве финской промышленности, которое в 2008 г. cоздали 19 ведущих финских корпораций для поддержки бизнеса в России. На этой службе он хорошо изучил трудности, с которыми сталкиваются у нас иностранные компании, в том числе с коррупцией и бюрократией, для которых он деликатно использует эвфемизм «неправильные вещи». Это не перевод – интервью «Ведомостям» Мюккянен дает по-русски.

Министр в который раз повторяет, что санкции и контрсанкции почти не коснулись финских компаний, их проблема в последние годы – падение рубля и пошатнувшееся благосостояние россиян, которые стали экономить. Для Финляндии это болезненно: в 2012–2013 гг. на соседнюю Россию приходилось почти 14% общего товарооборота, а в 2015–2016 гг. показатель ушел вниз до 8,5% (см. график). В этом году основания для оптимизма дают промежуточные результаты экспорта-импорта, опубликованные таможенной службой, а финские эксперты улучшили прогноз по российскому рынку. Но Мюккянен считает, что следующие 5–10 лет будут трудными.

– Развал СССР, с которым у Финляндии были тесные торговые отношения, вызвал сильнейший экономический кризис в стране, и многие ваши ровесники (министру 38 лет. – «Ведомости») тогда быстро переориентировались на Запад. Почему вы выбрали Россию?

– Это правда. Я помню, в школе половина моих одноклассников выбрали одним из курсов русский язык, но потом, в 1990-е, многие не так уж Россией и интересовались, работы с ней особенно не было, и русский они успели быстро подзабыть. В моем случае связующим звеном стала семья. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге – это было больше 100 лет назад, потом она училась в русской школе в Выборге, затем в Хельсинки. Моя мама хорошо говорит по-русски и работала переводчицей с русского языка. Мама и бабушка со мной в раннем детстве по-русски немного разговаривали, что помогло мне изучить этот довольно трудный язык.

Кай Мюккянен Родился в 1979 г. в Эспоо (Финляндия). Окончил Хельсинский университет по специальности «экономика» 2006 работает финансовым менеджером в Sampo, одной из крупнейших финансовых групп Финляндии

2008 старший менеджер в финском подразделении консалтинговой компании Bearing Point

2009 старший консультант в East Office of Finnish Industries

2013 директор Конфедерации финской промышленности, с 2015 г. – депутат парламента Финляндии

2016 в июне назначен министром внешней торговли и развития Финляндии

Когда я окончил университет по специальности «экономика» (лет 10 назад), то подумал: я ведь учил русский язык и надо бы с ним поработать. И связался с финскими компаниями, которые работали в России. После нескольких лет работы в Danske Bank и East Office of Finnish Industries продолжил по этой же тематике работать в Хельсинки.

– В чем главное отличие работы на российском и финском рынках, с какими проблемами сталкивались финские компании? Я подозреваю, что за 10 лет этот список кардинально не поменялся.

– Совершенно верно, проблемы остались те же. Есть и культурного плана: у нас мало людей, которые умеют работать в российской системе, в том числе и язык проблема. Другая – сложности в работе с администрациями, особенно в регионах. Россия – страна, где по-прежнему намного легче решить вопросы, если ты найдешь правильных людей, с которыми можно это обсудить. Если финская фирма чувствует, что администрация города или региона делает неправильные вещи, то мы помогаем и говорим об этом на более высоком уровне. Как раз East Office of Finnish Industries, где я работал, эту услугу своим участникам оказывает, а на межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству мы с вице-премьером Дмитрием Козаком постоянно обсуждаем такие проблемы финских компаний в России.

– В последнем индексе восприятия коррупции Transparency International (за 2016 г.) Финляндия занимает 3-е место среди 176 стран, а Россия – 131-е. Вы не это имеете в виду под «неправильными вещами»?

– Да, намного меньше таких проблем в Швеции, чем в России. Разница есть, конечно, как у вас государство и органы работают с бизнесом.

– Как финским компаниям в непростой обстановке удается сохранять хорошую репутацию? Я перед интервью обзвонила множество знакомых из бизнеса и консалтинга, которые работают в Санкт-Петербурге, где финский бизнес активнее всего, просила вспомнить скандалы с участием финских компаний. Никто не смог.

– Это длинная история. Даже независимость Финляндии связана с верой в закон. Сто лет назад нашим символом стала женщина с книгой законов в руках – ее пытается вырвать двуглавый орел, а она не дает ему это сделать. Хороший финн верит в закон и в то, что все нужно делать правильно. Финляндия – маленькая страна, если в городе, где живет 50 000 людей, ты делаешь что-то неправильно, то скоро все об этом узнают, а от проблем мало куда можно убежать. Именно поэтому почти все финские компании строго придерживаются [правил] в том числе и в отношениях с дочерними компаниями в России, и плохие случаи найти действительно сложно.

– Что происходит, если финская компания узнает, что с ней нечестно работает посредник или партнер?