Павел Шинский: «Французские банки не дают инвесторам денег на Россию»

Для воплощения слов в дела он [Макрон] ждет от своих сотрудников конструктивных решений, чтобы что-то делать, чтобы двигаться дальше. Это мы, собственно, и ощущаем. У нас есть традиция, заимствованная от наших коллег из American Chamber of Сommerce. Называется door knocking, постукивание в дверь. Мы приезжаем в Париж (раньше раз в год, а сейчас реже) и стучимся в двери основных ведомств, которые оказывают влияние на двусторонние отношения. Это и Елисейский дворец (администрация президента), это и Матиньонский дворец (дом правительства), это министерство экономики и финансов, это обе палаты парламента – национальная ассамблея и сенат и другие организации. Мы встречаемся, конечно, не с президентом или премьером, но с очень нужными людьми: в любой стране очень важны не только люди, которые подписывают указы, но и те, которые кладут эти самые указы на стол в каком-то порядке – наверх стопки или, наоборот, вниз. Эти люди во Франции не всегда меняются при смене власти в отличие от США, где вся администрация уходит вслед за своим президентом. А во Франции меняются президенты и министры, но часто остаются кадровые дипломаты, которые влияют на государственную политику по отношению к той или другой стране. [После встречи президентов] мы запросили порядка 20 встреч, и – чего не было раньше – ответы последовали или день в день, или через день. И все абсолютно позитивные.