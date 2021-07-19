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«Люди пытаются ломать систему, а потом на зоне спецодежду шьют»

Владелец Faberlic Алексей Нечаев о плане провести в Госдуму созданную им партию «Новые люди»
Максим Иванов Мария Истомина
Владелец Faberlic, основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев /Андрей Гордеев / Ведомости

В 2020 г. владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев создал партию «Новые люди», и в том же году она провела кандидатов в законодательные собрания четырех регионов: Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. Это дало партии «льготу» – возможность без сбора подписей избирателей выдвинуться на выборы в Госдуму.

Теперь, получив в союзники своего бывшего партнера по Faberlic Александра Даванкова, его уже получившего административный опыт племянника Владислава Даванкова и несколько медийных фигур, в том числе бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву, Нечаев твердо намерен пройти 5%-ный барьер на выборах в Госдуму и получить фракцию на Охотном Ряду. Только это, как считает лидер «Новых людей», позволит укрепиться партии в качестве настоящего института и обрести возможность вести полноценный диалог с властью.

В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал о том, что нужно изменить в отношениях федерального центра и регионов и почему опасно говорить с властью с позиции силы.

– Вы выдвинули список кандидатов в депутаты Госдумы, но программа «Новых людей» будет представлена только в августе. Можете объяснить кратко: голосуя за партию, что именно должны поддерживать избиратели? Какие первые три законопроекта вы обещаете внести в парламент, если «Новые люди» в него пройдут?

– Это не три законопроекта, а скорее три пакета инициатив. Первая – очень простая, но непривычная для России идея: новая федерализация. Что мы вот уже 20 лет видим на «прямой линии» с Владимиром Путиным? Чтобы подключить газ или свет, нужно обращаться напрямую к президенту. Кто-то думает, что это губернаторы или мэры плохо работают. А дело не в этом. Просто все деньги – в Москве. На губернаторов и местных руководителей повесили ответственность, частично им дали полномочия, вот только ресурсов не дали. Поэтому самое главное для федерализации в России – дать деньги регионам и муниципалитетам.

Вторая идея – новое самоуправление. Если суть муниципального устройства в самоуправлении, то почему мэров и сити-менеджеров избирают не жители, а депутаты? Простая вещь ведь: когда мэра выбирают люди, они его работодатели. Результат? Посмотрите на пример Сарданы Авксентьевой. А если мэров назначают сверху, то им надо отчитываться перед начальством.

Третье – новая экономическая политика. В чем сегодня основной барьер [для бизнеса и экономики]? Что было нормально в нулевые годы, но изменилось на рубеже 2009, 2010, 2012 гг.? Образовался очень большой налоговый пресс, но это только одна проблема. У нас силовой пресс очень большой. Я как наставник сопровождаю многих молодых ребят – и вижу, что у всех барьер еще и в голове, а это уже из области психологии. Многие говорят: я сейчас сделаю компанию на миллиард, а у меня отнимут ее. Вот где самая большая проблема.

Так что политика экономическая, а решать надо через другие вещи.

Первое – пусть люди сами выбирают областного, городского прокуроров. Второе – также пусть сами выбирают судей.

Когда судей будут выбирать люди (а люди на самом деле к бизнесу очень хорошо относятся), предпринимателей кошмарить не будут.

– Поясните про первый пункт. Какие именно налоги вы предлагаете оставлять в региональном и муниципальном бюджете?

– Например, часть НДПИ. Это неправильный принцип – всё забирать в Москву и ничего не оставлять людям, которые полезные ископаемые сохраняют, обслуживают инфраструктуру. У них связь с этими полезными ископаемыми больше, чем у людей из Министерства финансов. (Речь идет о том, что, хотя из федерального бюджета в региональные зачисляется часть налогов и сборов на отдельные виды полезных ископаемых, это не касается главного источника поступлений – от добычи углеводородного сырья. – «Ведомости».)

И даже если это радикальная идея – перераспределить налоговую базу, – ее надо обсуждать и думать, как именно сделать.

«У нас в стране много хороших управленцев»

– Предложения КПРФ о национализации природных богатств гораздо более популистские, но, если судить по результатам выборов, они не находят поддержки у большинства. Ваши идеи не будут слишком сложными для избирателей?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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