«Люди пытаются ломать систему, а потом на зоне спецодежду шьют»Владелец Faberlic Алексей Нечаев о плане провести в Госдуму созданную им партию «Новые люди»
В 2020 г. владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев создал партию «Новые люди», и в том же году она провела кандидатов в законодательные собрания четырех регионов: Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. Это дало партии «льготу» – возможность без сбора подписей избирателей выдвинуться на выборы в Госдуму.
Теперь, получив в союзники своего бывшего партнера по Faberlic Александра Даванкова, его уже получившего административный опыт племянника Владислава Даванкова и несколько медийных фигур, в том числе бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву, Нечаев твердо намерен пройти 5%-ный барьер на выборах в Госдуму и получить фракцию на Охотном Ряду. Только это, как считает лидер «Новых людей», позволит укрепиться партии в качестве настоящего института и обрести возможность вести полноценный диалог с властью.
В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал о том, что нужно изменить в отношениях федерального центра и регионов и почему опасно говорить с властью с позиции силы.
– Это не три законопроекта, а скорее три пакета инициатив. Первая – очень простая, но непривычная для России идея: новая федерализация. Что мы вот уже 20 лет видим на «прямой линии» с Владимиром Путиным? Чтобы подключить газ или свет, нужно обращаться напрямую к президенту. Кто-то думает, что это губернаторы или мэры плохо работают. А дело не в этом. Просто все деньги – в Москве. На губернаторов и местных руководителей повесили ответственность, частично им дали полномочия, вот только ресурсов не дали. Поэтому самое главное для федерализации в России – дать деньги регионам и муниципалитетам.
Вторая идея – новое самоуправление. Если суть муниципального устройства в самоуправлении, то почему мэров и сити-менеджеров избирают не жители, а депутаты? Простая вещь ведь: когда мэра выбирают люди, они его работодатели. Результат? Посмотрите на пример Сарданы Авксентьевой. А если мэров назначают сверху, то им надо отчитываться перед начальством.
Третье – новая экономическая политика. В чем сегодня основной барьер [для бизнеса и экономики]? Что было нормально в нулевые годы, но изменилось на рубеже 2009, 2010, 2012 гг.? Образовался очень большой налоговый пресс, но это только одна проблема. У нас силовой пресс очень большой. Я как наставник сопровождаю многих молодых ребят – и вижу, что у всех барьер еще и в голове, а это уже из области психологии. Многие говорят: я сейчас сделаю компанию на миллиард, а у меня отнимут ее. Вот где самая большая проблема.
Так что политика экономическая, а решать надо через другие вещи.
Первое – пусть люди сами выбирают областного, городского прокуроров. Второе – также пусть сами выбирают судей.
Когда судей будут выбирать люди (а люди на самом деле к бизнесу очень хорошо относятся), предпринимателей кошмарить не будут.
– Например, часть НДПИ. Это неправильный принцип – всё забирать в Москву и ничего не оставлять людям, которые полезные ископаемые сохраняют, обслуживают инфраструктуру. У них связь с этими полезными ископаемыми больше, чем у людей из Министерства финансов. (Речь идет о том, что, хотя из федерального бюджета в региональные зачисляется часть налогов и сборов на отдельные виды полезных ископаемых, это не касается главного источника поступлений – от добычи углеводородного сырья. – «Ведомости».)
И даже если это радикальная идея – перераспределить налоговую базу, – ее надо обсуждать и думать, как именно сделать.