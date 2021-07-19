Третье – новая экономическая политика. В чем сегодня основной барьер [для бизнеса и экономики]? Что было нормально в нулевые годы, но изменилось на рубеже 2009, 2010, 2012 гг.? Образовался очень большой налоговый пресс, но это только одна проблема. У нас силовой пресс очень большой. Я как наставник сопровождаю многих молодых ребят – и вижу, что у всех барьер еще и в голове, а это уже из области психологии. Многие говорят: я сейчас сделаю компанию на миллиард, а у меня отнимут ее. Вот где самая большая проблема.