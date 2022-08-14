«Эпоха сотрудничества с Россией закончилась»Лиз Трасс находится всего в шаге от поста премьер-министра Великобритании
Из восьми политиков, вступивших в гонку за кресло Бориса Джонсона, на дистанции осталось всего двое: бывший глава минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Победитель возглавит консервативную партию Великобритании и станет премьер-министром. Его имя объявят 5 сентября. Фаворитом букмекеров и социологов является Трасс. Например, Betfair оценивает ее шансы как 1 к 1,07, что означает вероятность победы почти в 94%. А социологи, пишет Reuters, прочат ей 61% голосов консерваторов на грядущих выборах лидера партии.
Если Трасс победит, то станет третьей женщиной – премьер-министром в истории Великобритании. Над ней открыто насмехались, ее не раз обвиняли в переобувании на ходу (например, проголосовав на референдуме против Brexit, она потом стала его ярым сторонником), она была замешана в сексуальном скандале, но все это не помешало ее карьере.