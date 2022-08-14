«Эпоха сотрудничества с Россией закончилась»

Если Трасс победит, то станет третьей женщиной – премьер-министром в истории Великобритании. Над ней открыто насмехались, ее не раз обвиняли в переобувании на ходу (например, проголосовав на референдуме против Brexit, она потом стала его ярым сторонником), она была замешана в сексуальном скандале, но все это не помешало ее карьере.