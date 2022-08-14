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«Эпоха сотрудничества с Россией закончилась»

Лиз Трасс находится всего в шаге от поста премьер-министра Великобритании
Софья Корепанова
Лиз Трасс, кандидат в премьер-министры Великобритании / Daniel LEA / AFP

Из восьми политиков, вступивших в гонку за кресло Бориса Джонсона, на дистанции осталось всего двое: бывший глава минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Победитель возглавит консервативную партию Великобритании и станет премьер-министром. Его имя объявят 5 сентября. Фаворитом букмекеров и социологов является Трасс. Например, Betfair оценивает ее шансы как 1 к 1,07, что означает вероятность победы почти в 94%. А социологи, пишет Reuters, прочат ей 61% голосов консерваторов на грядущих выборах лидера партии.

Если Трасс победит, то станет третьей женщиной – премьер-министром в истории Великобритании. Над ней открыто насмехались, ее не раз обвиняли в переобувании на ходу (например, проголосовав на референдуме против Brexit, она потом стала его ярым сторонником), она была замешана в сексуальном скандале, но все это не помешало ее карьере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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