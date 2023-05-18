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«Пришло время завершить имперский проект США»

Что предлагает Америке новый кандидат в президенты из легендарного политического клана Кеннеди
Антон Осипов
Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший / SCOTT EISEN / Getty Images via AFP

69-летний Роберт Фрэнсис – необычный представитель политического клана Кеннеди. Он племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын генпрокурора США и сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди. Но прославился Кеннеди сначала как наркоман, потом – как экоактивист, а в последние годы стал самым знаменитым противником вакцин в Америке.

Впрочем, фамилия обязывает. В апреле Кеннеди выдвинул свою кандидатуру в президенты США от демократической партии на выборах 2024 г. В программном заявлении он утверждает, что США пора отказаться от роли глобального лидера и сосредоточиться на собственной экономике и благополучии граждан. Но Кеннеди для начала нужно хотя бы выиграть праймериз, т. е. стать единым кандидатом от демократов. По результатам последних опросов за него готовы были бы отдать голоса 19% избирателей, голосующих за демократов, а за действующего президента Джо Байдена – 62%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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