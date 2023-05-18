«Пришло время завершить имперский проект США»Что предлагает Америке новый кандидат в президенты из легендарного политического клана Кеннеди
69-летний Роберт Фрэнсис – необычный представитель политического клана Кеннеди. Он племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын генпрокурора США и сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди. Но прославился Кеннеди сначала как наркоман, потом – как экоактивист, а в последние годы стал самым знаменитым противником вакцин в Америке.
Впрочем, фамилия обязывает. В апреле Кеннеди выдвинул свою кандидатуру в президенты США от демократической партии на выборах 2024 г. В программном заявлении он утверждает, что США пора отказаться от роли глобального лидера и сосредоточиться на собственной экономике и благополучии граждан. Но Кеннеди для начала нужно хотя бы выиграть праймериз, т. е. стать единым кандидатом от демократов. По результатам последних опросов за него готовы были бы отдать голоса 19% избирателей, голосующих за демократов, а за действующего президента Джо Байдена – 62%.