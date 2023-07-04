Газета
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Поседел сильно, время-то непростое»

Глава Башкирии о том, как республика справляется с санкциями и кто готов сейчас инвестировать в регионы РФ
Елена Мухаметшина
Глава Башкирии Радий Хабиров / Максим Стулов / Ведомости

В течение 1990-х и 2000-х гг. Башкирия была одним из немногих регионов РФ, которые благодаря ресурсной базе и эмоционально заряженной местной общественности могли выстраивать «особые отношения» с федеральным центром (хотя и не подписывали с ним договор о разграничении полномочий). Все эти годы республикой руководил Муртаза Рахимов, с именем которого была связана не только башкирская политика, но в значительной степени и бизнес. После отставки в 2010 г. одного из главных региональных тяжеловесов отношения Уфы с Москвой изменились. А с 2018 г. Башкирией руководит Радий Хабиров. Работавший с 2003 по 2008 г. в администрации республики чиновник на многие годы покидал регион из-за подозрений в притязаниях на пост главы Башкирии со стороны Рахимова и получил опыт на Старой площади. В интервью «Ведомостям» Хабиров рассказал, как на республике сказались санкции, кто готов инвестировать сейчас в регион и как его жизнь изменилась после начала спецоперации.

Вы видите 1% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных