«Поседел сильно, время-то непростое»

В течение 1990-х и 2000-х гг. Башкирия была одним из немногих регионов РФ, которые благодаря ресурсной базе и эмоционально заряженной местной общественности могли выстраивать «особые отношения» с федеральным центром (хотя и не подписывали с ним договор о разграничении полномочий). Все эти годы республикой руководил Муртаза Рахимов, с именем которого была связана не только башкирская политика, но в значительной степени и бизнес. После отставки в 2010 г. одного из главных региональных тяжеловесов отношения Уфы с Москвой изменились. А с 2018 г. Башкирией руководит Радий Хабиров. Работавший с 2003 по 2008 г. в администрации республики чиновник на многие годы покидал регион из-за подозрений в притязаниях на пост главы Башкирии со стороны Рахимова и получил опыт на Старой площади. В интервью «Ведомостям» Хабиров рассказал, как на республике сказались санкции, кто готов инвестировать сейчас в регион и как его жизнь изменилась после начала спецоперации.