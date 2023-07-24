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«Мы с вами поздоровались за руку – и вас уже можно найти»

Глава Судебно-экспертного центра СКР Михаил Игнашкин – о новых методах изучения улик, резонансных делах и работе экспертов в Донбассе
Максим Солопов
Глава Судебно-экспертного центра СКР Михаил Игнашкин / Андрей Гордеев / Ведомости

Три года назад, в июле 2020 г., экспертные подразделения Следственного комитета были выделены в отдельное учреждение – Судебно-экспертный центр (СЭЦ), где проводят исследования улик по самым сложным и резонансным уголовным делам. В интервью «Ведомостям» руководитель СЭЦ Михаил Игнашкин рассказал о причинах создания Центра, состоянии криминалистики в России, как ДНК-анализ превращается в рутину, как проводились экспертизы нападений на Белгородскую область и разрушений в зоне СВО – и о других подробностях работы экспертов СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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