«Мы с вами поздоровались за руку – и вас уже можно найти»Глава Судебно-экспертного центра СКР Михаил Игнашкин – о новых методах изучения улик, резонансных делах и работе экспертов в Донбассе
Три года назад, в июле 2020 г., экспертные подразделения Следственного комитета были выделены в отдельное учреждение – Судебно-экспертный центр (СЭЦ), где проводят исследования улик по самым сложным и резонансным уголовным делам. В интервью «Ведомостям» руководитель СЭЦ Михаил Игнашкин рассказал о причинах создания Центра, состоянии криминалистики в России, как ДНК-анализ превращается в рутину, как проводились экспертизы нападений на Белгородскую область и разрушений в зоне СВО – и о других подробностях работы экспертов СК.
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