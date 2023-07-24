«Мы с вами поздоровались за руку – и вас уже можно найти»

Три года назад, в июле 2020 г., экспертные подразделения Следственного комитета были выделены в отдельное учреждение – Судебно-экспертный центр (СЭЦ), где проводят исследования улик по самым сложным и резонансным уголовным делам. В интервью «Ведомостям» руководитель СЭЦ Михаил Игнашкин рассказал о причинах создания Центра, состоянии криминалистики в России, как ДНК-анализ превращается в рутину, как проводились экспертизы нападений на Белгородскую область и разрушений в зоне СВО – и о других подробностях работы экспертов СК.