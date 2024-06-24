Карин Кнайсль – исследователь-международник, востоковед, кадровый дипломат, министр иностранных дел Австрии в 2017–2019 гг. В 2022–2023 гг. Кнайсль жила в Ливане, летом 2023 г. начала обустраиваться в России и в этом июне окончательно осела в рязанской деревне, которую называет своим «будущим домом».