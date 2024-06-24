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Карин Кнайсль: «Думать «кто друг с другом торгует, тот не воюет» – ошибка»

Экс-глава МИД Австрии, директор центра G.O.R.K.I. – о Ближнем Востоке, России, Западе и своем «реквиеме» по Европе
Илья Лакстыгал
Экс-глава МИД Австрии, директор центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль/ Максим Стулов / Ведомости

Карин Кнайсль – исследователь-международник, востоковед, кадровый дипломат, министр иностранных дел Австрии в 2017–2019 гг. В 2022–2023 гг. Кнайсль жила в Ливане, летом 2023 г. начала обустраиваться в России и в этом июне окончательно осела в рязанской деревне, которую называет своим «будущим домом».

Сейчас Кнайсль возглавляет аналитический центр Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) при Санкт-Петербургском государственном университете. В начале июня она представила свою книгу «Реквием по Европе» – эта работа вышла почти через 100 лет после знаменитого труда «Закат Европы» Освальда Шпенглера.

В интервью «Ведомостям» Кнайсль дала оценку основным проблемам международных отношений: истории конфликта на Ближнем Востоке, состоянию и перспективам контактов России и Запада, а также настоящему и будущему когда-то родной ей Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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