«Думать «кто друг с другом торгует, тот не воюет» – ошибка»Экс-глава МИД Австрии, директор центра G.O.R.K.I. – о Ближнем Востоке, России, Западе и своем «реквиеме» по Европе
Карин Кнайсль – исследователь-международник, востоковед, кадровый дипломат, министр иностранных дел Австрии в 2017–2019 гг. В 2022–2023 гг. Кнайсль жила в Ливане, летом 2023 г. начала обустраиваться в России и в этом июне окончательно осела в рязанской деревне, которую называет своим «будущим домом».
Сейчас Кнайсль возглавляет аналитический центр Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I.) при Санкт-Петербургском государственном университете. В начале июня она представила свою книгу «Реквием по Европе» – эта работа вышла почти через 100 лет после знаменитого труда «Закат Европы» Освальда Шпенглера.
В интервью «Ведомостям» Кнайсль дала оценку основным проблемам международных отношений: истории конфликта на Ближнем Востоке, состоянию и перспективам контактов России и Запада, а также настоящему и будущему когда-то родной ей Европы.