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Мустафа Джасем аль-Хуссини: «Наша история не оценивается в деньгах»

Глава службы древностей Басры о борьбе с последствиями войн и разграблением археологических раскопок
Илья Лакстыгал
Директор управления службы охраны древностей провинции Басра в Ираке Мустафа Джасем аль-Хуссини/ Личный архив

Ирак – колыбель мировой цивилизации: именно здесь, на землях древней Месопотамии, появились и развивались первые государства Шумера, империи Вавилонии, Ассирии, Персии. Тут почти за 7000 лет также оставили свой след древние греки, арабы, турки. Следы эти – в тысячах памятников на пространстве Ирака. Многие из них уже утрачены за последние 40 лет из-за войн, хаоса, намеренного уничтожения террористами, грабежа. Попав к коллекционерам, эти находки выводятся из оборота мировой науки.

Но на защите древностей в Ираке стоят смелые и умные люди. Один из них – учившийся в России Мустафа Джасем аль-Хуссини. Он занимает пост директора регионального управления службы охраны древностей в провинции Басра – богатейшей не только нефтью, но и артефактами. «Ведомости» поговорили с аль-Хуссини, ответственным и за зиккураты, и за мечети, и за старинные дома османского периода в старой Басре, о том, как удается отстоять мировое наследие у времени и злонамеренных людей.

Разговор происходил в историческом центре города на берегу канала. Здание было отреставрировано благодаря гранту ЮНЕСКО и организационным усилиям аль-Хуссини. Скоро там разместится краеведческий музей города.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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