«Наша история не оценивается в деньгах»Глава службы древностей Басры о борьбе с последствиями войн и разграблением археологических раскопок
Ирак – колыбель мировой цивилизации: именно здесь, на землях древней Месопотамии, появились и развивались первые государства Шумера, империи Вавилонии, Ассирии, Персии. Тут почти за 7000 лет также оставили свой след древние греки, арабы, турки. Следы эти – в тысячах памятников на пространстве Ирака. Многие из них уже утрачены за последние 40 лет из-за войн, хаоса, намеренного уничтожения террористами, грабежа. Попав к коллекционерам, эти находки выводятся из оборота мировой науки.
Но на защите древностей в Ираке стоят смелые и умные люди. Один из них – учившийся в России Мустафа Джасем аль-Хуссини. Он занимает пост директора регионального управления службы охраны древностей в провинции Басра – богатейшей не только нефтью, но и артефактами. «Ведомости» поговорили с аль-Хуссини, ответственным и за зиккураты, и за мечети, и за старинные дома османского периода в старой Басре, о том, как удается отстоять мировое наследие у времени и злонамеренных людей.
Разговор происходил в историческом центре города на берегу канала. Здание было отреставрировано благодаря гранту ЮНЕСКО и организационным усилиям аль-Хуссини. Скоро там разместится краеведческий музей города.