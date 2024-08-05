Но на защите древностей в Ираке стоят смелые и умные люди. Один из них – учившийся в России Мустафа Джасем аль-Хуссини. Он занимает пост директора регионального управления службы охраны древностей в провинции Басра – богатейшей не только нефтью, но и артефактами. «Ведомости» поговорили с аль-Хуссини, ответственным и за зиккураты, и за мечети, и за старинные дома османского периода в старой Басре, о том, как удается отстоять мировое наследие у времени и злонамеренных людей.