Григорий Гуров: «Мы создаем единое воспитательное пространство»

«Мы создаем единое воспитательное пространство»Новый глава Росмолодежи рассказзал о том, как не растерять достижения прошлой команды, частью которой себя считает
Чуть ли не половину длинного стола для переговоров в кабинете Григория Гурова занимают разложенные бумаги. Они наглядно демонстрируют перечень работ, которые предстоит проделать Федеральному агентству по делам молодежи. В 2025 г. их станет еще больше: агентство будет отвечать за реализацию национального проекта «Молодежь и дети». Гуров перешел на должность руководителя Росмолодежи из «Движения первых», сменив Ксению Разуваеву. В интервью «Ведомостям» он рассказал о наполнении нацпроекта, появлении 80 министерств по молодежной политике в регионах и работе ведомства в сфере образования.
– Близкие люди знают, что вне зависимости от того, в каком статусе я нахожусь – руководитель Росмолодежи, замминистра, руководитель «Движения первых», – я очень люблю, когда со мной говорят достаточно откровенно, неформально. И я отвечаю тем же. С молодежью и детьми по-другому нельзя. То есть, если я буду приходить в сюртуке чиновника, думаю, со мной и разговаривать будут так же. Я такой же молодой человек, как и они, но чуть старше.