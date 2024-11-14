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Григорий Гуров: «Мы создаем единое воспитательное пространство»

Новый глава Росмолодежи рассказзал о том, как не растерять достижения прошлой команды, частью которой себя считает
Виталий Крюков
Анна Киселева
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров/ Евгений Разумный / Ведомости

Чуть ли не половину длинного стола для переговоров в кабинете Григория Гурова занимают разложенные бумаги. Они наглядно демонстрируют перечень работ, которые предстоит проделать Федеральному агентству по делам молодежи. В 2025 г. их станет еще больше: агентство будет отвечать за реализацию национального проекта «Молодежь и дети». Гуров перешел на должность руководителя Росмолодежи из «Движения первых», сменив Ксению Разуваеву. В интервью «Ведомостям» он рассказал о наполнении нацпроекта, появлении 80 министерств по молодежной политике в регионах и работе ведомства в сфере образования.

– Когда вы возглавляли «Движение первых», у вас был костюм ярко-красного цвета, вы проводили в нем встречи с детьми. Это ваша была идея с детьми в таком неформальном образе общаться?

– Близкие люди знают, что вне зависимости от того, в каком статусе я нахожусь – руководитель Росмолодежи, замминистра, руководитель «Движения первых», – я очень люблю, когда со мной говорят достаточно откровенно, неформально. И я отвечаю тем же. С молодежью и детьми по-другому нельзя. То есть, если я буду приходить в сюртуке чиновника, думаю, со мной и разговаривать будут так же. Я такой же молодой человек, как и они, но чуть старше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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