Григорий Гуров: «Мы создаем единое воспитательное пространство»

– Близкие люди знают, что вне зависимости от того, в каком статусе я нахожусь – руководитель Росмолодежи, замминистра, руководитель «Движения первых», – я очень люблю, когда со мной говорят достаточно откровенно, неформально. И я отвечаю тем же. С молодежью и детьми по-другому нельзя. То есть, если я буду приходить в сюртуке чиновника, думаю, со мной и разговаривать будут так же. Я такой же молодой человек, как и они, но чуть старше.