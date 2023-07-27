Саммит во имя будущего

Результаты этой деятельности в режиме управляемого хаоса за минувшие годы очевидны – многолетняя анархия в Сомали, разрушительные войны в ДР Конго, Либерии, Анголе, Сьерра-Леоне и Эфиопии, распад Судана, усиление криминальных группировок и террористов, контролирующих существенные регионы... Постепенный отказ от наивности былых времен и усталость от безуспешных попыток встроиться в западоцентричную систему международных отношений явно привели африканских лидеров к осознанию необходимости переориентации на другие центры силы. И если Китай уже сегодня превратился в ключевого игрока на континенте, то Россия наращивает свою активность и стремительными темпами готовится занять пустующие ниши и наверстать возможности, упущенные в первые постсоветские десятилетия.