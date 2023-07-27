Саммит во имя будущего

Саммит во имя будущегоВ Санкт-Петербурге решают, каким будет мир в ближайшие десятилетия
Стартовавший 27 июля саммит «Россия-Африка» можно отнести к центральным событиям международной повестки дня. На фоне радикальной перестройки миропорядка, дополнительно ускоренной пандемией и украинским кризисом, окончательное отмирание его прежней однополярной модели стало свершившимся фактом. На смену ей приходит истинная многополярность, в рамках которой основной движущей силой развития цивилизации становится не утонувший в собственных амбициях и проблемах коллективный Запад, а «глобальный Юг» и «глобальный Восток». Важнейшим связующим звеном между ними уготовано выступать России.
Стремительное увеличение геополитического веса африканских стран давно превратило этот континент в центральную арену новой большой игры на пресловутой «великой шахматной доске». Но именно сейчас сами африканские страны и народы обретают собственный полноценный голос, позволяющий оказывать масштабное влияние на мировые процессы – и это влияние в обозримой перспективе будет только возрастать.
Подход Запада, ярко проявившийся сразу после окончания «холодной войны», в 1990-е гг., заключается в навязывании африканцам неоколониальной модели отношений, при которой американо-европейский сюзерен во всех ключевых вопросах – от ценностных до экономических – стремится контролировать местных вассалов, периодически проводя карательные акции, устанавливая и смещая своих ставленников, и выжимая все ресурсы из потенциально богатейших государств планеты.
Результаты этой деятельности в режиме управляемого хаоса за минувшие годы очевидны – многолетняя анархия в Сомали, разрушительные войны в ДР Конго, Либерии, Анголе, Сьерра-Леоне и Эфиопии, распад Судана, усиление криминальных группировок и террористов, контролирующих существенные регионы... Постепенный отказ от наивности былых времен и усталость от безуспешных попыток встроиться в западоцентричную систему международных отношений явно привели африканских лидеров к осознанию необходимости переориентации на другие центры силы. И если Китай уже сегодня превратился в ключевого игрока на континенте, то Россия наращивает свою активность и стремительными темпами готовится занять пустующие ниши и наверстать возможности, упущенные в первые постсоветские десятилетия.
Уже сегодня в области безопасности именно наша страна стала наиболее желанным партнером для многих стран региона. Налицо яркие истории успеха, включая ЦАР, в которой Россия смогла стабилизировать ситуацию и вывести страну из хаоса, а также Мали, где с активизацией двусторонних связей вышла на новый уровень борьба с джихадизмом – и можно без сомнений утверждать, что это только начало.
Параллельно, усиливается экономический трек, и Москва постоянно прощупывает варианты по реализации на африканской почве масштабных бизнес-проектов. Наконец, в идеологическом плане страны Африки в большинстве своем солидарны с нашими подходами и к мировым ценностным вопросам, и к конкретным проблемам, включая необходимость сдерживания западного гегемонизма.
Разумеется, развитию российско-африканских отношений всеми силами старается противодействовать Вашингтон со своими европейским подопечными, в том числе, вытесненными, подобно Франции, из ряда стран как раз благодаря эффективной работе Москвы. Ведется активная кампания по очернению российской стороны в контексте краха зерновой сделки, осуществляется давление на политические элиты Африки с призывом к игнорированию саммита. Однако сам факт его проведения наглядно говорит о том, что времена западного диктата безвозвратно ушли.
Лидеры «глобального Юга» не позволят вновь превратить себя в объект манипулирования и реставрировать отправленную на свалку истории зависимость от бывших колониальных держав. В мировой политике наступает новая эра, и саммиты, подобные проходящему в Санкт-Петербурге, становятся символами этих динамичных и интригующих перемен.