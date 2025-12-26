Почему же именно европейские страны стали непримиримым врагом России, а заодно и мирного урегулирования украинского кризиса? У них просто нет никакого «плана Б» на случай, если Россия не будет побеждена. Их политический проигрыш в этом случае кажется им совершенно неприемлемым. Если же Украина так или иначе выйдет из игры, можно предположить, что европейские члены НАТО только усилят «подготовку к войне» то ли в 2030 г., то ли раньше, о чем они так опрометчиво заявляют. Вероятно, многие в европейском истеблишменте просто пытаются дождаться прихода к власти демократической партии США.