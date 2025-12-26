Противник номер одинОн на Западе, и близко
После прихода Дональда Трампа к власти во второй раз получили наглядное подтверждение прежние оценки: главным внешнеполитическим противником России являются европейские страны, а не США. Именно ЕС ввел в 2025 г. наибольшее количество санкций, а в конце года был близок к конфискации российских активов в пользу Украины.
После отказа Трампа от безвозмездного финансирования Киева ЕС стал лидером в этом процессе. Из отдельных стран бесспорным лидером по этому показателю стала Германия, на втором месте – не входящая в ЕС, но тесно координирующая с ним антироссийские действия Норвегия.
Но еще важнее, что именно лидеры стран ЕС и Великобритании с самого начала второго правления Трампа последовательно топили все его – совсем не пророссийские – мирные инициативы по Украине. На словах, конечно, они поддерживали миротворческие усилия президента США, перекладывая ответственность за продолжение войны на Кремль. На практике пытались переубедить Трампа (однажды даже заявившись в Белый дом всей толпой) в необходимости хоть каких-то компромиссов с Россией.
Вся их позиция сводилась к необходимости перемирия по линии фронта да последующего ввода на Украину войск так называемой коалиции желающих (т. е. собранных вне механизмов НАТО, где требуется единогласное одобрение). Причем помогать с развертыванием и, что важнее, прикрытием с воздуха этих сил должны были США.
Иногда казалось, что попытки убедить Трампа встать в общий антироссийский строй близки к успеху. Так было в конце июля, когда Трамп ввел пошлины против Индии за импорт российской нефти. Но затем, к растерянности ЕС, случился саммит президентов России и США в Анкоридже. Вроде бы последствия и этого события для дела мира европейцам удалось в течение осени свести к нулю.
Но внезапно выяснилось, что все это время специальные представители Трампа и Владимира Путина без участия европейцев уже готовили конкретный мирный план. Под конец декабря может показаться, что европейцам удалось его максимально выхолостить, чтобы сделать неприемлемым для России.
Почему же именно европейские страны стали непримиримым врагом России, а заодно и мирного урегулирования украинского кризиса? У них просто нет никакого «плана Б» на случай, если Россия не будет побеждена. Их политический проигрыш в этом случае кажется им совершенно неприемлемым. Если же Украина так или иначе выйдет из игры, можно предположить, что европейские члены НАТО только усилят «подготовку к войне» то ли в 2030 г., то ли раньше, о чем они так опрометчиво заявляют. Вероятно, многие в европейском истеблишменте просто пытаются дождаться прихода к власти демократической партии США.
Некоторые европейские обозреватели уже начали указывать на отсутствие каких-либо конструктивных идей у руководства ЕС и призывают начать хоть какой-то диалог с Москвой. Возможно, эти голоса учитывал и автор идеи ввода войск коалиции желающих на Украину французский президент Эмманюэль Макрон, заговоривший о желании вновь поговорить с Путиным. Правда, более вероятно, что все кончится очередным чтением морали в его исполнении.
Удастся ли Трампу добиться прекращения войны вопреки европейцам – вопрос открытый. Но представляется, что враждебное отношение ЕС к России сохранится надолго. Хотя в 1990–2000-е гг. в России считали, что именно Европа, а не США является желанным партнером, а стороны строили планы «общих пространств» вплоть до отмены визового режима, нежелание равноправного партнерства со стороны ЕС в конце концов привело к разрушению российско-европейских отношений на долгие годы.