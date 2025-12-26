Есть контакт

И все же, спустя почти год после начала переговоров, мы имеем новый статус-кво. В нем Россия и США находятся в контакте, и это хорошо. Прорыва нет, но его и не могло быть в силу сложности нынешнего конфликта. При этом непонятны перспективы дипломатического процесса. В такой ситуации успокаивает одно: несмотря на ужесточение время от времени своей риторики, Трамп не готов отказаться от дипломатии и «захлопнуть дверь». Поэтому мир в 2025 г. был в гораздо большей безопасности, чем в 2024 г. И это, исходя из современных реалий, неплохой итог года.