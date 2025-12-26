Есть контакт

Есть контактНо степень реального сближения России и США еще предстоит оценить
Баллотируясь в президенты в 2024 г., Дональд Трамп обещал разрешить украинский конфликт. С февраля 2025 г. он активно способствует переговорному процессу. Позитивные изменения есть: восстановлена практика прямого контакта между лидерами США и России, а Киев и Москва поочередно обсуждают с Вашингтоном параметры возможного урегулирования. Нет прорывов – по крайней мере публично, – но это нормально. Никто не ожидал, что все будет быстро.
Вопрос в другом: насколько в реальности сблизились позиции России и США за это время. Хождение по дипломатическому кругу, во время которого американцы отдельно говорят с Россией и Украиной, а затем решают, на кого давить, пока не прекращается.
C одной стороны, это может быть удобно всем сторонам. Россия одерживает победу на поле боя и получает время на полноценный дипломатический процесс. США ограничивают вероятность прямой эскалации в отношениях с Москвой. А Европа и Украина, за неимением ничего лучшего, стараются склонить американскую администрацию на свою сторону. Рано или поздно из этого круга придется выходить. Речь не о завершении конфликта, а о начале нового этапа рутинной дипломатической работы. Согласованные позиции должны будут лечь на бумагу – только после этого можно будет говорить о сближении позиций.
А пока на этапе выработки хотя бы условного списка предложений проявляются несколько факторов, усложняющих переговорный процесс.
Во-первых, США до сих пор воспринимают нынешний конфликт как главным образом спор за территории.
Во-вторых, они не хотят и не могут в одностороннем порядке гарантировать отказ от планов наращивания военного сотрудничества между НАТО и Украиной. Потому что в США вполне официально придерживаются следующей позиции: так как мы единственная сверхдержава, мы не обязаны брать на себя какие-либо обязательства. Непреложность этого подхода для Трампа усиливается еще и тем, что он не хочет выглядеть «сдавшим позиции» Владимиру Путину. Ведь его противники в СМИ и политической системе именно так попытаются подать любую договоренность.
В-третьих, возможность заявить о позитивном исходе переговоров для Трампа важнее, чем качество достигнутых договоренностей. Это уже видно по предыдущим «мирным договорам» Трампа.
Иначе говоря, есть внутри- и внешнеполитические факторы, ограничивающие возможность Трампа на этом этапе перейти к полноценной дипломатии. Нет никаких гарантий, что он сможет их преодолеть. По этой же причине может осложниться процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Ведь сторонам пока не удалось отделить украинское направление от двустороннего.
И все же, спустя почти год после начала переговоров, мы имеем новый статус-кво. В нем Россия и США находятся в контакте, и это хорошо. Прорыва нет, но его и не могло быть в силу сложности нынешнего конфликта. При этом непонятны перспективы дипломатического процесса. В такой ситуации успокаивает одно: несмотря на ужесточение время от времени своей риторики, Трамп не готов отказаться от дипломатии и «захлопнуть дверь». Поэтому мир в 2025 г. был в гораздо большей безопасности, чем в 2024 г. И это, исходя из современных реалий, неплохой итог года.