Как Дональд Трамп перекраивает мир

Как Дональд Трамп перекраивает мирОн творит мир и глобальные торговые войны
Уже, казалось бы, знакомый нам Дональд Трамп – главное явление 2025 г. Его решения, заявления и посты в соцсетях будоражили всё без исключения: от нервов журналистов-международников до мировых фондовых рынков. Первый срок (2017–2021) кажется довольно тусклым разогревом перед наблюдаемой сегодня «трамповской революцией».
В ней несколько главных сюжетов.
Первый – торговая война. США отказались от свободной торговли как одного из инструментов продвижения американских интересов. Теперь таковым являются пошлины, которые – в понимании нынешнего президента – позволяют Вашингтону более надежно гарантировать свои экономические интересы. Даже если следующим президентом будет демократ, полного отказа от тарифного давления на другие страны не произойдет.
Второй – концентрация на сохранении гегемонии в Западном полушарии. В Вашингтоне этот регион всегда считали и будут считать своей вотчиной.
За годы военных кампаний на Ближнем Востоке и попыток США удерживать свои позиции в Европе в регионе более активную роль стали играть не только местные центры силы, но и Китай. Поэтому Трамп обратил взор США к своему «заднему двору». Укрепление позиций в «своем регионе» – гарантия проекции силы на другие.
Третий – Китай. Соперничество с Пекином будет определять внешнюю политику США весь XXI век. В свой предыдущий срок Трамп был первым президентом, открыто заявившим об этой борьбе и начавшим реализовывать полномасштабную стратегию по сдерживанию Китая. Теперь он продолжил начатое.
Четвертый – отказ от многосторонности. Международные организации и инициативы Трампу не по вкусу. Он предпочитает решать большинство вопросов один на один. Поэтому о каких-то глобальных экономических, климатических инициативах, а также обо всем, что связано с политикой нераспространения ядерного оружия (по типу иранской сделки 2015 г.), на время президентства Трампа придется забыть.
Пятый – точечное применение ценностного подхода во внешней политике. Трампу не свойственен идеологический гонор, который всегда вредил отношениям США не только с Россией, но и с другими странами.
Например, в первый срок конфронтация с Китаем обосновывалась его якобы экономическими махинациями против США. Но если взять технологическое сдерживание КНР в те годы, то обоснование было именно ценностным. Мол, нужно ограничивать доступ Китая к современным технологиям, чтобы он не мог продвигать свои авторитарные практики.
Шестой – пересмотр подхода к мягкой силе. Трамп реструктурировал USAID и резко сократил количество программ. Он считает, что США могут добиться своих целей посредством экономического или военного давления. Но и в этом случае Трамп будет использовать точечный подход – помогать там, где это будет гарантировать прямую экономическую или стратегическую выгоду.
Седьмой – массовое миротворчество. На этом направлении Трампом вряд ли движет что-либо, кроме желания получить Нобелевскую премию мира. В этом нет ничего плохого. Какая разница, зачем Трампу мир во всем мире, если он пытается его установить?
От Ближнего Востока до Украины – везде американский президент сеет семена дипломатии. Но пока их всходы скромны. Но это уже не особо важно. Потому что Трамп оставил след, показав всему миру то, что имел в виду историк Артур Шлезингер, говоря об «имперском президентстве».