Почему США ввели санкции против европейцев

В своей публикации Бретон также подчеркнул наличие в ЕС единогласия по вопросу поддержки закона о цифровых услугах (DSA), принятого в 2022 г. В связи с этим можно вспомнить, что 4 декабря Еврокомиссия выписала штраф на 120 млн евро в отношении Х, принадлежащей экс-советнику Трампа миллиардеру Илону Маску, как раз за нарушение DSA. Тогда он призвал к упразднению ЕС, назвав это объединение «бюрократическим монстром». Как сообщил телеканал CNBС, в тот день Роджерс критиковала также британский Online Safety Act как экстерриториальный. Стоит упомянуть, что с критикой DSA как закона, направленного против американских компаний, выступала и администрация экс-президента Джо Байдена.