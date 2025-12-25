Почему США ввели санкции против европейцев

Почему США ввели санкции против европейцевЭто попытка надавить на Евросоюз в вопросах регулирования технологической сферы
Администрация президента США ввела визовые санкции в отношении бывшего высокопоставленного европейского чиновника и сотрудников нескольких НКО, приближенных к органам власти ЕС. Об этом стало известно из публикации госсекретаря Марко Рубио на его странице в Х (экс-Twitter): «Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные усилия по принуждению американских платформ к наказанию американских точек зрения, с которыми они не согласны <...> Администрация Трампа больше не будет мириться с этими вопиющими актами экстерриториальной цензуры». Рубио также подчеркнул готовность расширить список европейцев, на которых распространятся ограничения в случае отказа ЕС «сменить курс».
Наиболее высокопоставленным объектом новых американских санкций стал экс-комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (2019–2024). Реагируя на решение американского госдепа, на своей странице в Х он намекнул на возвращение маккартизма (преследование научных, общественных, культурных и политических деятелей по идеологическому признаку в конце 1940-х – начале 1950-х гг.) и наличие цензуры в США. В защиту Бретона выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что действия США подрывают европейский цифровой суверенитет.
Помимо Бретона под такие же санкции попали четыре активиста и сотрудника нескольких НКО, связанных с информационной политикой и вопросами безопасности в интернете, включая Центр борьбы с цифровой ненавистью, британский Global Disinformation Index, а также немецкую организацию HateAid. Об этом заявила помощник госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс на своей странице в Х.
В своей публикации Бретон также подчеркнул наличие в ЕС единогласия по вопросу поддержки закона о цифровых услугах (DSA), принятого в 2022 г. В связи с этим можно вспомнить, что 4 декабря Еврокомиссия выписала штраф на 120 млн евро в отношении Х, принадлежащей экс-советнику Трампа миллиардеру Илону Маску, как раз за нарушение DSA. Тогда он призвал к упразднению ЕС, назвав это объединение «бюрократическим монстром». Как сообщил телеканал CNBС, в тот день Роджерс критиковала также британский Online Safety Act как экстерриториальный. Стоит упомянуть, что с критикой DSA как закона, направленного против американских компаний, выступала и администрация экс-президента Джо Байдена.
Администрация Трампа не в первый раз применяет персональные санкции против представителей международных и некоммерческих организаций. Например, в феврале 2025 г. ограничения коснулись судьи Международного уголовного суда Карима Хана за выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но в отличие от Бретона и четырех других новых подсанкционных лиц против Хана применили не только визовые, но и финансовые ограничения, заморозив всю его собственность на территории США и счета в банках.
Санкции против союзников не являются новшеством в мировой практике, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Он объяснил, что на нынешнем этапе это решение – инструмент торга для Трампа по вопросу изменения нормативно-правовой базы европейского технологического рынка. «Выбраны отставной чиновник и лица, не являющиеся официальными представителями ЕС. Предмет тоже ясен: распад политического Запада на разрозненные информационно-технологические блоки наметился еще до прихода администрации Трампа», – уточнил эксперт.
Эти санкции могут быть также отголоском культурной войны Трампа против глобализма, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, именно поэтому в обосновании используются тезисы о цензурировании. Кроме того, Трамп хочет таким образом оказать услугу пострадавшему от ЕС Маску с целью его активного вовлечения в республиканскую кампанию перед промежуточными выборами, которые пройдут в ноябре 2026 г.