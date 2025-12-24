Газета
Главная / Политика /

Каллас: США санкциями пытаются поставить под сомнение суверенитет Европы

Ведомости

Вашингтон введением санкций против бывшего еврокомиссара и четырех европейских чиновников пытается поставить под сомнение суверенитет Европы. Об этом заявила руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц неприемлемо и является попыткой посягнуть на наш суверенитет», – написала она в X.

Каллас добавила, что Европа продолжит защищать свои ценности. Речь, в том числе, о «свободе выражения мнений, справедливых правилах в цифровой среде и праве регулировать собственное пространство».

Макрон осудил санкции США против соавтора закона о цифровых услугах ЕС

Политика / Международные отношения

24 декабря госдепартамент США ограничил выдачу виз экс-комиссару Евросоюза (ЕС) Тьерри Бретону и еще четырем европейским чиновникам. Госдеп подозревает их в попытке заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Бретон – европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка в 2019-2024 гг. Является соавтором закона о цифровых услугах ЕС, по которому в декабре 2025 г. впервые оштрафовали американскую платформу X бизнесмена Илона Маска. Бретон назвал американские санкции против себя проявлением «политики маккартизма».

