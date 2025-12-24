Газета
Главная / Политика /

Макрон осудил санкции США против соавтора закона о цифровых услугах ЕС

Ведомости

Франция осуждает отказ США в выдаче визы бывшему еврокомиссару и соавтору закона о цифровых услугах ЕС Тьерри Бретону. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Эти меры равносильны запугиванию и принуждению к нарушению европейского цифрового суверенитета», – написал он в X.

По его словам, цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате «демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС». Он пояснил, что в Европе закон применяется «для обеспечения честной конкуренции между платформами» и для «обеспечения соблюдения в онлайн-среде правил, которые уже действуют в офлайн-среде».

24 декабря госдеп США ввел санкции в отношении экс-комиссара Евросоюза (ЕС) Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников за, как утверждают в ведомстве, их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Это произошло после того, как 5 декабря было объявлено о штрафе против соцсети X в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. Госсекретарь США Марко Рубио называл штраф ЕК в отношении X атакой на все технологические платформы США.

