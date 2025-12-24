Макрон осудил санкции США против соавтора закона о цифровых услугах ЕС

По его словам, цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате «демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС». Он пояснил, что в Европе закон применяется «для обеспечения честной конкуренции между платформами» и для «обеспечения соблюдения в онлайн-среде правил, которые уже действуют в офлайн-среде».