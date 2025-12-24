США ввели санкции против политиков из ЕС за цензуру
Госдепартамент США ввел санкции в отношении экс-комиссара Евросоюза (ЕС) Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников за их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах, сообщило ведомство.
«Госдепартамент принимает решительные меры против пяти человек, которые возглавляли организованные усилия по принуждению американских платформ к цензуре, демонетизации и подавлению американских взглядов, которым они противостоят», – говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
Вашингтон запретил въезд в Соединенные Штаты «ключевым лицам», которые предпринимают попытки установить цензуру.
23 декабря Рубио назвал санкции против соцсети X атакой не только на саму платформу, но и на американские технологические компании и население США. Речь идет о штрафе в размере 120 млн евро в отношении платформы, о котором 5 декабря заявил представитель ЕК Тома Ренье. Он был наложен из-за первого нарушения закона о цифровых услугах.