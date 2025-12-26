Штыки и дружба

На фоне острого дефицита рабочей силы после подписания договора с Пхеньяном у многих застройщиков возникли мечты об импорте дисциплинированных и трудолюбивых северокорейских строителей. Помощник председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленец прогнозировал, что к концу 2025 г. на стройках в России будет работать до 50 000 граждан КНДР. Едва ли эти планы реализованы – за весь 2024 год, по данным ФСБ, в Россию въехало всего около 7800 северокорейцев, и спрос большой. Хотя в России официально нет ни одного гражданина КНДР, который бы прибыл сюда по рабочей визе, никто не отменял возможностей для студентов, например, проходить практику. Формальности ООН в любом случае – не то, что может остановить две как бы то ни было союзные страны в 2025 г.