Штыки и дружбаРоссия внезапно разглядела в Северной Корее союзника, и это уже дало плоды
«Легче найти тему, по которой у нас сейчас нет совместной работы» – так описывал бурное развитие отношений Москвы и Пхеньяна скончавшийся в декабре 2025 г. многолетний посол России в КНДР Александр Мацегора. Этот профессиональный кореевед высочайшего уровня, который проработал на посту с 2014 г., наверняка мог гордиться тем, что взаимодействие двух стран к концу его жизни удалось после долгих лет подозрительности и отстраненности вывести на новый виток.
Мацегора отмечал стремительное продвижение двусторонних связей в таких сферах, как создание совместных учреждений здравоохранения, исследования в области агробиологии, археологии, программы профессионально-технического обучения, туризм, разработка учебных пособий по языкам и др. Очевидно, это сотрудничество выгодно корейцам, например, в продовольствии – в 2025 г. КНДР значительно увеличила импорт российской аграрной продукции, сообщал центр «Агроэкспорт». Выросли поставки свинины (уже за пять месяцев были преодолены показатели 2024 г.) и горюче-смазочных материалов.
С юридической точки зрения прорыв в отношениях обусловлен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 2024 г. Кто-то считает, что мотивами развития сотрудничества был принцип «враг моего врага – мой друг» или изоляция, в которой Пхеньян, а потом и Москва себя обнаружили.
Но в любом случае сотрудничество между КНДР и Россией набирает обороты. Перспективная сфера – недропользование, где страны договорились о совместной геологоразведке золоторудных, редкоземельных месторождений. В апреле 2025 г. был дан старт строительству автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную, который важен для логистики и Китаю. Его ширина определена в 7 м – две полосы движения, а около моста оборудуют пункт пропуска.
Возобновилось в 2025 г. – после жестких условий времен коронавируса – и существовавшее и без того железнодорожное и автомобильное прямое сообщение.
А в сфере культуры вождю КНДР Ким Чен Ыну очень, судя по фото, понравился главный государственный поп-артист Shaman.
На фоне острого дефицита рабочей силы после подписания договора с Пхеньяном у многих застройщиков возникли мечты об импорте дисциплинированных и трудолюбивых северокорейских строителей. Помощник председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленец прогнозировал, что к концу 2025 г. на стройках в России будет работать до 50 000 граждан КНДР. Едва ли эти планы реализованы – за весь 2024 год, по данным ФСБ, в Россию въехало всего около 7800 северокорейцев, и спрос большой. Хотя в России официально нет ни одного гражданина КНДР, который бы прибыл сюда по рабочей визе, никто не отменял возможностей для студентов, например, проходить практику. Формальности ООН в любом случае – не то, что может остановить две как бы то ни было союзные страны в 2025 г.
И, главное, КНДР стала, по сути, первым союзником России, который исполнил четвертый пункт договора о помощи при вторжении врага. Она прислала свой сухопутный воинский контингент для борьбы с противниками, вторгнувшимися на российскую территорию. Случай стал первым за долгую историю – не считая таких незначительных эпизодов, как участие бельгийского бронедивизиона в Первой мировой войне.
В течение осени 2024 г. – весны 2025 г. военнослужащие Корейской народной армии приняли участие в освобождении Суджанского района Курской области, а летом – осенью 2025 г. – и в его разминировании. Южнокорейские СМИ сообщали также о поставках боеприпасов, артиллерии и тактических ракет.
Страны теперь связывают не только общие моменты в истории, но и взаимный интерес. КНДР наконец-то перестала в глазах россиян быть страной-пугалом. Это расширяет возможности сотрудничества. А то, что скрепляющий элемент – не общая идеология, позволяет говорить о том, что у такого вида добрососедства есть хорошие перспективы.