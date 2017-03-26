«День воли» в Белоруссии
Несанкционированная акция оппозиции закончилась задержанием десятков участников
В столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции «День воли», которая закончилась задержаниями ее участников и журналистов
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Милиция задолго до начала акции перекрыла район Академии наук в Минске, где она должна была начаться
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Попытки любой активности со стороны участников заканчивались задержаниями
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О количестве задержанных милиция не сообщает. По подсчетам корреспондентов Reuters и местных СМИ, счет может идти на сотни
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Начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Константин Шалькевич сообщил, что задержанные доставлены в районные управления внутренних дел «для разбирательства»
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Корреспонденты агентства Reuters насчитали по крайней мере два десятка автозаков и три водомета вокруг места проведения митинга, также была замечена другая бронированная техника
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Те, кому не удалось пробраться к Академии наук, собрались в колонну и попытались пройти по проспекту Независимости. Там было около 500 человек
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Протестующие не оказывали сопротивления, тем не менее, многие были избиты во время задержания, сообщает Reuters
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ЕС осудил репрессии против демонстрантов в Минске и призвал немедленно освободить мирных граждан. «Применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул представитель Европейской внешнеполитической службы ЕС, сообщает «Интерфакс»
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Еще до начала акции были задержаны сотрудники незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в их офисе прошел обыск
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