Безопасность и право

«Дочку» Сбербанка заблокировали в Харькове

У отделения в Киеве усилена охрана
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Сотрудники правоохранительных органов в понедельник днем усилили охрану порядка у центрального отделения «дочки» Сбербанка в Киеве на Владимирской улице, где активисты радикальной партии «Национальный корпус» начали бессрочную акцию протеста, сообщает «Интерфакс»
Serg Glovny / Zuma /TASS
Сотрудники правоохранительных органов в понедельник днем усилили охрану порядка у центрального отделения «дочки» Сбербанка в Киеве на Владимирской улице, где активисты радикальной партии «Национальный корпус» начали бессрочную акцию протеста, сообщает «Интерфакс»
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Через час после начала акции к офису банка подъехали два автобуса с силовиками в полной экипировке, а количество военнослужащих национальной гвардии увеличилось до 40 человек, они выстроились вдоль отделения банка
Nazar Furyk / Zuma / TASS
Через час после начала акции к офису банка подъехали два автобуса с силовиками в полной экипировке, а количество военнослужащих национальной гвардии увеличилось до 40 человек, они выстроились вдоль отделения банка
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Напротив входа в банк активисты радикальной организации установили две палатки, а также деревянные лавки
Serg Glovny / Zuma / TASS
Напротив входа в банк активисты радикальной организации установили две палатки, а также деревянные лавки
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Окна банка закрыты ролетами, однако отделение работает, охранники впускают и выпускают немногочисленных посетителей
Nazar Furyk / Zuma / TASS
Окна банка закрыты ролетами, однако отделение работает, охранники впускают и выпускают немногочисленных посетителей
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Ранее в понедельник активисты партии «Национальный корпус» начали блокировать отделения российских банков в Харькове. У отделения Сбербанка на улице Донец-Захаржевского несколько десятков молодых людей начали закладывать блоками центральный вход в отделение и заклеивать окна листовками
РИА Новости
Ранее в понедельник активисты партии «Национальный корпус» начали блокировать отделения российских банков в Харькове. У отделения Сбербанка на улице Донец-Захаржевского несколько десятков молодых людей начали закладывать блоками центральный вход в отделение и заклеивать окна листовками
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В пресс-службе Сбербанка агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что 10 апреля работа одного из харьковских отделений банка приостановлена
РИА Новости
В пресс-службе Сбербанка агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что 10 апреля работа одного из харьковских отделений банка приостановлена
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  • Сотрудники правоохранительных органов в понедельник днем усилили охрану порядка у центрального отделения «дочки» Сбербанка в Киеве на Владимирской улице, где активисты радикальной партии «Национальный корпус» начали бессрочную акцию протеста, сообщает «Интерфакс»
  • Через час после начала акции к офису банка подъехали два автобуса с силовиками в полной экипировке, а количество военнослужащих национальной гвардии увеличилось до 40 человек, они выстроились вдоль отделения банка
  • Напротив входа в банк активисты радикальной организации установили две палатки, а также деревянные лавки
  • Окна банка закрыты ролетами, однако отделение работает, охранники впускают и выпускают немногочисленных посетителей
  • Ранее в понедельник активисты партии «Национальный корпус» начали блокировать отделения российских банков в Харькове. У отделения Сбербанка на улице Донец-Захаржевского несколько десятков молодых людей начали закладывать блоками центральный вход в отделение и заклеивать окна листовками
  • В пресс-службе Сбербанка агентству «Интерфакс-Украина» уточнили, что 10 апреля работа одного из харьковских отделений банка приостановлена
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