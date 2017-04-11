Фотографии – победители Пулитцеровской премии – 2017
Серии снимков, получившие «Пулитцера» в этом году
Фотограф газеты Chicago Tribune Джейсон Уэмбсганс получил «Пулитцера» в номинации Feature Photography («Художественная фотография») за репортаж о 10-летнем мальчике и его матери, которая пытается вернуть сына к жизни после того, как он пострадал в перестрелке в Чикаго
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Пуля задела несколько внутренних органов ребенка и застряла в плече. Мальчику пришлось провести в больнице два месяца, прежде чем ее достали. На фото: перед операцией
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Уэмбсганс работает штатным фотографом в Chicago Tribune с 2002 г. В течение последних четырех лет он активно публикует снимки о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго
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Фотограф-фрилансер Дэниэл Берехулак получил премию в категории Breaking News Photography («Новостная фотография») за фоторепортаж о развернутой в Филиппинах кампании против наркоторговли. Он был опубликован в The New York Times
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Арестованные смотрят, как допрашивают одного из сокамерников
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Это не первый «Пулитцер» фотографа, в 2015 г. он получил премию за освещение эпидемии Эболы в Западной Африке. Материал был опубликован в The New York Times. Также он был финалистом Пулитцеровской премии 2011 г. за освещение событий в Пакистане. Его фотографии также заработали пять наград World Press Photo, в том числе и в этом году за этот же репортаж
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