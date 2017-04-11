Фотографии – победители Пулитцеровской премии – 2017

Daniel Berehulak

Это не первый «Пулитцер» фотографа, в 2015 г. он получил премию за освещение эпидемии Эболы в Западной Африке. Материал был опубликован в The New York Times. Также он был финалистом Пулитцеровской премии 2011 г. за освещение событий в Пакистане. Его фотографии также заработали пять наград World Press Photo, в том числе и в этом году за этот же репортаж

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