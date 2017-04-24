Власть Доходы чиновников: Дума беднеет, правительство богатеет Как менялись доходы высших чиновников, сенаторов и депутатов Госдумы 24 апреля 19:22 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 1/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 2/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 3/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 4/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 5/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 6/7 Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах 7/7