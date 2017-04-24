Власть

Доходы чиновников: Дума беднеет, правительство богатеет

Как менялись доходы высших чиновников, сенаторов и депутатов Госдумы
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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Расчеты «Ведомостей» на основе опубликованных сведений о доходах
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