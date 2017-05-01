Первомайские демонстрации в Москве
Профсоюзы прошли с лозунгами «За достойную работу, зарплату, жизнь!»
В Москве прошло шествие профсоюзов. По подсчетам полиции, в акции приняли участие около 130 000 человек
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После шествия профсоюзов на Калужской площади прошла демонстрация КПРФ
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Свой митинг провела «Справедливая Россия» в парке «Красная Пресня»
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ЛДПР провела акцию в честь Дня труда на Пушкинской площади
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