Пожар в Лубянском проезде
Для тушения пожара спасатели привлекли вертолеты
Утром 5 мая в центре Москвы вспыхнул пожар. Тушить пожар в выселенном здании на Лубянском проезде прилетел вертолет пожарной службы. Огонь распространился на площадь 3000 кв. м, пожару был присвоен третий ранг
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Фактически горел дом по адресу 19/22 - это построенный в 1896 г. служебный жилой дом руководства Торгового дома братьев Бландовых. Главный дом, выходящий на Лубянский проезд, не пострадал
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Комплекс зданий известен огромными подвалами, предназначавшимися для хранения сыра
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На месте работали 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава, привлекались два вертолета с водой. По предварительным данным, загорелся мусор
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Из-за пожара в центре Москвы образовалась автомобильная пробка, сообщал «Интерфакс». Было затруднено движение по Лубянскому проезду, затор растянулся от улицы Солянка до Яузского бульвара
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В 11.15 мск пожар в выселенном здании в центре Москвы был ликвидирован, говорится в сообщении столичного управления МЧС
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На 11.15 мск сведений о пострадавших не поступало
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Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов в выгоревшем здании
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