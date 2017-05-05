Пожар в Лубянском проезде

Сергей Савостьянов / ТАСС

Утром 5 мая в центре Москвы вспыхнул пожар. Тушить пожар в выселенном здании на Лубянском проезде прилетел вертолет пожарной службы. Огонь распространился на площадь 3000 кв. м, пожару был присвоен третий ранг

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