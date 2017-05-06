Митинг против репрессий на проспекте Сахарова
Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
На проспекте Сахарова в Москве проходит санкционированный митинг против репрессий
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Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
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По данным объединения «Белый счетчик», к 14.00 на митинг пришло около 2800 человек
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Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек
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