Демократия

Митинг против репрессий на проспекте Сахарова

Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
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На проспекте Сахарова в Москве проходит санкционированный митинг против репрессий
Евгений Разумный / Ведомости
На проспекте Сахарова в Москве проходит санкционированный митинг против репрессий
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Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
Евгений Разумный / Ведомости
Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
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По данным объединения «Белый счетчик», к 14.00 на митинг пришло около 2800 человек
Евгений Разумный / Ведомости
По данным объединения «Белый счетчик», к 14.00 на митинг пришло около 2800 человек
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Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек
Евгений Разумный / Ведомости
Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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  • На проспекте Сахарова в Москве проходит санкционированный митинг против репрессий
  • Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади
  • По данным объединения «Белый счетчик», к 14.00 на митинг пришло около 2800 человек
  • Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек
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