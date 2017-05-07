Власть

Генеральная репетиция Парада Победы

По Красной площади прошли 10 000 солдат и 114 единиц техники
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости
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