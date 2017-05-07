Власть Генеральная репетиция Парада Победы По Красной площади прошли 10 000 солдат и 114 единиц техники 07 мая 14:24 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Евгений Разумный / Ведомости 1/16 Евгений Разумный / Ведомости 2/16 Андрей Гордеев / Ведомости 3/16 Евгений Разумный / Ведомости 4/16 Андрей Гордеев / Ведомости 5/16 Андрей Гордеев / Ведомости 6/16 Андрей Гордеев / Ведомости 7/16 Андрей Гордеев / Ведомости 8/16 Андрей Гордеев / Ведомости 9/16 Андрей Гордеев / Ведомости 10/16 Андрей Гордеев / Ведомости 11/16 Андрей Гордеев / Ведомости 12/16 Андрей Гордеев / Ведомости 13/16 Андрей Гордеев / Ведомости 14/16 Андрей Гордеев / Ведомости 15/16 Андрей Гордеев / Ведомости 16/16