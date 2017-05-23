Взрыв во время концерта на стадионе в Манчестере
По предварительным данным погибли не менее 20 человек
Во время концерта певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер-Арена» в британском Манчестере произошел взрыв
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Стадион рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. «Манчестер Арена» — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт арены
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Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта писали о звуках, похожих на «выстрелы» или «звуки бомбы»
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По информации NBС, в результате инцидента погибли не менее 20 человек. На концерте было много детей
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Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи, сообщает РИА Новости
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