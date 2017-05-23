Взрыв во время концерта на стадионе в Манчестере

Andrew Yates/REUTERS

Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи, сообщает РИА Новости

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