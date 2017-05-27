Как прошел XVII съезд Коммунистической партии

Максим Стулов / Ведомости

«Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», добавил он (цитата по «Интерфаксу»)

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