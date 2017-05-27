Как прошел XVII съезд Коммунистической партии
КПРФ обязана не допустить организации уличного протеста прозападными силами, заявил Зюганов
27 мая в концертном зале «Измайлово» прошел XVII съезд Коммунистической партии
1/14
«В повестке дня партии - активизация внепарламентских методов борьбы, мы должны более энергично бороться на улице: организованно, грамотно, профессионально», — заявил лидер партии Геннадий Зюганов (цитата по «Интерфаксу»)
2/14
«Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста прозападными силами», а «особое внимание партии и комсомола надо уделить молодежи; она показала готовность к активным уличным выступлениям», добавил он (цитата по «Интерфаксу»)
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14