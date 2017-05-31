Взрыв в Кабуле
Теракт произошел в посольском квартале
В центре Кабула взорвался заминированный автомобиль
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К 9:28 мск при взрыве погибли не меньше 15 человек, ранены не менее трех сотен. Это сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные минздрава Афганистана. Ранее представитель системы здравоохранения Кабула говорил о 67 госпитализированных
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Как сообщил Reuters пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, мощный взрыв произошел рядом с посольством Германии
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В районе взрыва есть и другие важные административные здания, так что нельзя с уверенностью сказать, что именно было целью террористов
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В радиусе нескольких сотен метров от места теракта из домов вылетели стекла и двери, повреждено или уничтожено около трех десятков автомобилей
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Повреждены здания дипмиссий Индии и Японии, сообщает AFP
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже осудил взрыв в Кабуле, который он назвал терактом
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ВВС сообщает, что машина взорвалась на площади Занбак и что в радиусе нескольких сотен метров вокруг здания получили повреждения
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По последним данным МВД Афганистана, к 10:30 мск 31 мая погибли 64 человека, 320 получили ранения, сообщает АР. На фото: ограждение одного из госпиталей
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ВВС и Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения сообщают о 80 погибших и 350 раненых
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