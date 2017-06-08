Необычные места для голосования в Великобритании
В стране проходят внеочередные парламентские выборы
В Великобритании в 7 утра по местному времени открылись более 40 000 избирательных участков, сообщает ВВС. На фото участок в зале суда
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Голосование на внеочередных парламентских выборах завершится в 22.00. На фото избирательный участок в прачечной в Оксфорде
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Избирательные участки работают в пабах...
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...и в церкви
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Премьер-министр Тереза Мэй с мужем Филипом в день голосования
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Мельница в городе Брайтон (южная Англия) тоже приспособлена под голосование
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В Лондоне один из участков оборудован в гараже
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В Глазго под участок приспособили бункер
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Проголосовать можно и в траурном зале. На фото избирательный участок в Уэльсе
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Еще один из участков - в лондонской церкви
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