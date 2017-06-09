Безопасность и право

Пожар у Киевского вокзала

На Киевской улице загорелись склады. Из «Европейского» эвакуировали людей
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