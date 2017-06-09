Пожар у Киевского вокзала

Максим Стулов / Ведомости

Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС. В 13.45 пожар был локализован, сообщил агентству «Москва» сотрудник пресс-службы городского управления МЧС. Информации о пострадавших у него нет.

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