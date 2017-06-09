Пожар у Киевского вокзала
На Киевской улице загорелись склады. Из «Европейского» эвакуировали людей
На Киевской улице дом 7 загорелись склады, сообщило московское МЧС в 12.15 мск
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.05 по Москве
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Площадь пожара – 100 кв. м, сообщили в МЧС
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Спасатели проверили здание на наличие людей, пишет ТАСС
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Задымление чувствовалось и у Киевского вокзала, передает корреспондент «Ведомостей». Из-за плотного задымления из ближайшего торгового центра «Европейский» были эвакуированы около 3500 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы
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Водителей просят выбирать пути объезда
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МЧС настоятельно рекомендует избегать зону задымления
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Передвижная лаборатория спасателей проводит замеры воздуха в районе пожара
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Информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС. В 13.45 пожар был локализован, сообщил агентству «Москва» сотрудник пресс-службы городского управления МЧС. Информации о пострадавших у него нет.
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