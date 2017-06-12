Россия против коррупции

Евгений Егоров / Ведомости

В Санкт-Петербурге митинг против коррупции прошел на Марсовом поле. Участников непрерывно выводят из центра и уводят в автобусы, некоторые из них кричат «отпустите меня!», сообщает корреспондент «Ведомостей» из Петербурга. В основном, участники акции ведут себя очень спокойно и у них почти нет плакатов. Задержано несколько десятков человек

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