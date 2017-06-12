Россия против коррупции
В акциях против коррупции принимают участие 145 городов по всей стране
12 июня В России проходят многочисленные акции против коррупции. Заявки на их проведение были поданы в 170 городах. Всего же в акции участвуют 145 городов, говорит пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш
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По словам Ярмыш, как минимум в 117 городах акции были согласованы. В частности, митинги были разрешены в Барнауле (на фото), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах
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Митинг в Астрахани привлек больше количество молодежи
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Милиция проверяет документы у человека с плакатом «Без победы над коррупцией не добьёмся ничего. Д.А Медведев» в Астрахани
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В Ижевске организаторам предложили маршрут до городского кладбища с митингом на ближайшей площади
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Шествие в Ижевске
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В Казани митинг был согласован. Местная власть разрешила людям провести акцию в 20 км от города в 7 утра
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В Благовещенске и Казани было задержано как минимум по четыре человека
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В Томске изъяли 10 000 листовок к митингу
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В Санкт-Петербурге митинг против коррупции прошел на Марсовом поле. Участников непрерывно выводят из центра и уводят в автобусы, некоторые из них кричат «отпустите меня!», сообщает корреспондент «Ведомостей» из Петербурга. В основном, участники акции ведут себя очень спокойно и у них почти нет плакатов. Задержано несколько десятков человек
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По словам организатора мероприятия Сергея Беспалова, на митинге в Иркутске было до 2000 человек. Во время подготовки отсутствовали препятствия со стороны властей
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В Москве митинг прошел на улице Тверская. Более 600 человек задержаны. По оценкам корреспондента «Ведомостей», на Пушкинской собралось более 10 000 человек
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В Красноярске завершился митинг нетерпимости к коррупции, на который пришло около тысячи человек. Митингующие требовали получить настоящий ответ Дмитрия Медведева на обвинение в коррупции и, если такого не последует, требовали отставки премьер-министра
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Около 2500 человек вышли в Новосибирске на митинг против коррупции, сообщает ТАСС
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Новосибирск. Собравшимся не помешала переменчивая погода: дважды за время мероприятия прошел небольшой дождь, передает ТАСС
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В Омске антикоррупционный митинг был массовым, но не вызвал интереса у правоохранительных органов. По оценкам организаторов, на акцию пришли около 4000-5000 участников, сообщает «Росбалт»
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Участниками антикоррупционного митинга в Ростове стали около 900 человек, сообщает РБК
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Митинг в Хабаровске. Координатору штаба Навального в Хабаровске назначили штраф в 150 000 руб. за пост в «В контакте», где он призывал выйти на акцию 12 июня
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В Улан-Удэ на митинг против коррупции вышло более 400 человек. На сцене был открытый для всех желающих микрофон. Всего выступили около 15 участников митинга
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12 июня в День России в Якутске в сквере Карла Маркса состоялся митинг против коррупции. На митинг, по данным организаторов, пришли более трехсот человек
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