Антикоррупционный митинг в Петербурге
500 человек задержано за нарушение общественного порядка
В Петербурге, как и во многих других городах России, 12 июня прошел антикоррупционный митинг
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Акция против коррупции была не согласована
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Организаторы мероприятия позвали своих сторонников на Марсово поле, где проходил военно-патриотический фестиваль, посвященный Дню России
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В Санкт-Петербурге, как и в Москве, прошли массовые задержания участников митинга против коррупции
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Людей сажали в микроавтобусы, некоторые из них кричали «отпустите меня!», сообщает корреспондент «Ведомостей» из Петербурга
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В основном, участники акции вели себя очень спокойно
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Участников непрерывно выводили из центра и сажали в автобусы
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У участников почти не было плакатов
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Пришедших на митинг, в том числе и пожилых людей, сажали в МАЗы. Всего отъехало как минимум восемь автобусов
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ОМОН забрал у протестующих большую надувную утку
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Как сообщает портал «Бумага», сотрудники ОМОНа окружали протестующих, тех, кто оказывался в кольце, задерживали
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Смольный насчитал 3500 участников несогласованного митинга, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники в городском правительстве. По их данным, полицией было задержано более 300 человек
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Плакаты участников митинга
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Плакаты участников митинга
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Плакаты участников митинга
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Плакаты участников митинга
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Участники митинга в Санкт-Петербурге двинулись с Марсова поля в сторону Дворцовой площади, сообщил корреспондент «Ведомостей»
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Росгвардия заблокировала все подходы к Дворцовой, сообщают участники митинга. В сторону площади проехало несколько автозаков с сотрудниками полиции
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МВД сообщило о задержании 500 человек на митинге в Санкт-Петербурге
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