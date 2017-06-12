Безопасность и право

Митинг против реновации на проспекте Сахарова

МВД насчитало около 1800 участников
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