Митинг против реновации на проспекте Сахарова

Максим Стулов / Ведомости

«На проспекте Сахарова народу было немного, не более двух тысяч, все спокойно подходили через рамки, несли плакаты с лозунгами против закона о реновации, в поддержку обманутых дольщиков», — заявила «Интерфаксу» ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Яна Лантратова

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