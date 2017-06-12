Митинг против реновации на проспекте Сахарова
МВД насчитало около 1800 участников
На проспекте Сахарова прошел митинг против реновации
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На стороне проспекта Сахарова около Садового кольца установили микрофон, где выступали обманутые дольщики, обвиняя мэра Москвы Сергея Собянина и московское правительство в коррупции и наплевательском отношении к людям
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МВД насчитало около 1800 участников
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Флагов и плакатов было немного
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Ожидалось, что на проспекте Сахарова должна была пройти акция против коррупции, однако в воскресенье Навальный выпустил видеообращение, в котором сообщил, что акция переносится на Тверскую улицу
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«На проспекте Сахарова народу было немного, не более двух тысяч, все спокойно подходили через рамки, несли плакаты с лозунгами против закона о реновации, в поддержку обманутых дольщиков», — заявила «Интерфаксу» ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Яна Лантратова
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Участинки митинга
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Участники митинга
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Участинки митинга
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Участники митинга
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Участники митинга
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Полицейское оцепление на проспекте Академика Сахарова
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