Недовольные жители требуют «справедливости» в Лондоне
Количество погибших в башне Гренфелл-тауэр увеличилось до 70 человек
В Лондоне проходит стихийная демонстрация жителей районов Северный Кенсингтон и Челси
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Пострадавшие, а также родственники и близкие пострадавших при пожаре в Гренфелл-тауэр требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования пожара и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь
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Протестующие с плакатами ворвались в здание совета лондонского округа Кенсингтон и Челси. Между несколькими демонстрантами и охранниками внутри возникла потасовка, сообщил Sky News
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Пожар, больше суток бушевавший в многоэтажном здании, произошел в ночь на среду, 14 июня
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Количество погибших при пожаре в 24-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне (район Северный Кенсингтон) увеличилось до 70 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию
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Жители считают, что в большом количестве жертв при пожаре виноваты чиновники, они требуют «справедливости» и привлечения всех причастных к ответственности, сообщает «Телеканал Петербург»
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