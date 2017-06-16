Безопасность и право

Недовольные жители требуют «справедливости» в Лондоне

Количество погибших в башне Гренфелл-тауэр увеличилось до 70 человек
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