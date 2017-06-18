Пожары в Португалии
Огонь быстро распространяется в нескольких направлениях
В Португалии 17 июня вспыхнуло около 60 лесных пожаров
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В субботу температура воздуха в стране достигала 40 градусов Цельсия. Причиной пожаров называют в том числе грозы без дождя
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Огонь быстро распространяется в нескольких направлениях
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Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, по данным на 19.00 мск 18 июня, стали 62 человека, более 50 пострадали, сообщает AFP со ссылкой на данные правительства
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил трехдневный траур. По словам премьера, «страна столкнулась с такой человеческой трагедией, которой не было на памяти португальского народа»
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Посольство России в Португалии рекомендовало российским туристам избегать посещения районов, охваченных огнем. «Ввиду экстремальных погодных условий красный, высший, уровень опасности установлен для округов Лиссабон, Сантарень, Сетубал и Браганса», — говорится в сообщении посольства
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К тушению привлечены около 900 пожарных и 300 единиц техники
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