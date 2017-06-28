Демократия

Ученые вышли на митинг с призывом увеличить финансирование науки

Акция профсоюза работников РАН в Москве собрала около 400 человек
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