Ученые вышли на митинг с призывом увеличить финансирование науки
Акция профсоюза работников РАН в Москве собрала около 400 человек
В Москве в сквере Суворовской площади 28 июня утром прошел митинг профсоюза работников Российской академии наук. Акция была согласована с властями
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Сотрудники РАН требуют увеличить финансирование науки, передает Общественное телевидение России
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Организаторы подчеркивают, что акция неполитическая, и обращаются за поддержкой ко всем, кому не безразлична судьба российской науки, передает «Эхо Москвы»
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Ученые требуют увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд руб., Российского фонда фундаментальных исследований - до 25 млрд руб., фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах, как минимум, на 10 млрд руб., передает ОТР
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Также митингующие требуют увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77 % ВВП, как было предусмотрено одним из майских указов президента
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Федеральному агентству научных организаций ученые требуют выделить дополнительные средства на повышение зарплат научным сотрудникам, закупки оборудования и капитальные вложения
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Центральный совет профсоюза предлагает направлять индивидуальные обращения к президенту России, в правительство и Госдуму с предложениями увеличить финансирование науки, в особенности фундаментальной науки, из средств федерального бюджета
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По подсчетам ТАСС, на митинг собрались около 400 человек
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Участни митинга профсоюза РАН
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«Логика действий, которая навязывается академической науке в последние годы, - постоянное сокращение ради выживания: уменьшение числа сотрудников и научных организаций просто для того, чтобы сохранить текущий уровень материального обеспечения исследований», – цитирует ТАСС обращение участников митинга
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