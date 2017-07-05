Первые лица государств и подлодки

Alexei Nikolsky / AP / RIA-Novosti

Кроме подлодки Путин погружался под воду и на батискафе. В июле 2013 г. Sea Explorer 5 совершил погружение к затонувшему в 1869 г. парусно-винтовому фрегату Балтийского флота «Олег» у берегов острова Гогланд. Предварительно водолазы совершили десятки технических спусков, убирая с корабля рыболовные сети, чтобы батискаф президента случайно за них не зацепился

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