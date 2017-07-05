Первые лица государств и подлодки
Как и при каких обстоятельствах лидеры стран осматривают субмарины
Президент Франции Эммануэль Макрон смотрит в перископ подводной лодки Le Terrible. На подлодку президент спустился 4 июля с вертолета, он провел под водой несколько часов. Положение обязывает: Франция после Brexit останется единственной страной Евросоюза с ядерным оружием
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Вопреки известной морской примете президент Тайваня Цай Инвэнь в марте 2017 г. лично проинспектировала все подводные лодки, находящиеся на службе тайваньского флота. Все они были куплены за границей. Президент объявила, что Тайвань сам построит еще восемь подлодок, в нынешней обстановке стране нужно усиливать подводную защиту
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осматривает «Рахав», самую дорогую подводную лодку израильского флота. ВМС получили ее в январе 2016 г. от Германии
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Президент России Дмитрий Медведев во время посещения атомного подводного крейсера стратегического назначения «Святой Георгий Победоносец» на базе подводных лодок Тихоокеанского флота в бухте Крашенинникова. 25 сентября 2008 г.
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Канцлер Германии Ангела Меркель на осмотре подлодки U 33 во время поездки на военно-морскую базу Германии Варнемюнде в Ростоке, август 2006 г.
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На этом снимке от 6 апреля 2000 г. президент России Владимир Путин смотрит в перископ подводной лодки «Карелия». На ней он выходил в море и был посвящен в подводники
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Кроме подлодки Путин погружался под воду и на батискафе. В июле 2013 г. Sea Explorer 5 совершил погружение к затонувшему в 1869 г. парусно-винтовому фрегату Балтийского флота «Олег» у берегов острова Гогланд. Предварительно водолазы совершили десятки технических спусков, убирая с корабля рыболовные сети, чтобы батискаф президента случайно за них не зацепился
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Президент России Борис Ельцин на подводной лодке во время рабочей поездки по европейскому Северу, 30 апреля 1992 г.
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Президент США Джон Кеннеди 13 апреля 1962 г. осмотрел атомную подводную лодку «Эдисон» в доке военно-морской базы «Норфолк». Погружения он тогда не совершил. Во время второй мировой войны Кеннеди служил во флоте, командовал катером PT-109 и после нападения на свой корабль, несмотря на травму, сумел спасти и довести вплавь до берега большую часть команды
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