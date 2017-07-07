Алексей Навальный вышел на свободу
После 25 суток ареста политик поехал в Фонд борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный освобожден из-под стражи, отбыв 25 суток административного ареста
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Журналисты и активисты ждали политика возле спецприемника №1 на Симферопольском бульваре, однако позже выяснилось, что Навального вывезли в ОВД Центрального административного округа Москвы и выпустили там
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Сразу после освобождения Алексей Навальный поехал в Фонд борьбы с коррупцией
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Политик был привлечен к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. 16 июня Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
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Вечером 11 июня Навальный отменил согласованную с властями Москвы акцию на проспекте Академика Сахарова и призвал своих сторонников выйти на несогласованный митинг на Тверскую улицу, где в это время проходили праздничные мероприятия по случаю Дня России
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