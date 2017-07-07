Алексей Навальный вышел на свободу

Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Вечером 11 июня Навальный отменил согласованную с властями Москвы акцию на проспекте Академика Сахарова и призвал своих сторонников выйти на несогласованный митинг на Тверскую улицу, где в это время проходили праздничные мероприятия по случаю Дня России

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