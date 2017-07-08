Ночные погромы в Гамбурге
Более 100 активистов задержаны, около 200 полицейских пострадали
В немецком Гамбурге продолжаются протесты против саммита G20. Протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей
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Демонстранты разграбили супермаркет и небольшие магазины
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Самые серьезные столкновения между полицией и протестующими произошли ночью в районе Шанценфиртель
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Демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и «коктейлями Молотова»
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В районе Шанценфиртель полицейские арестовали 13 активистов
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Всего по данным на утро 8 июля задержано более 100 демонстрантов
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Горящий автомобиль на улице Гамбурга
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Разграбленый магазин
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Банкомат в районе столкновений
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Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle сообщала, что к утру обстановка в городе была относительно спокойной, однако перед началом основных мероприятий второго дня саммита протестующие снова вышли на улицы
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