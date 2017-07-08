Безопасность и право

Ночные погромы в Гамбурге

Более 100 активистов задержаны, около 200 полицейских пострадали
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emetlyaev
11:17 08.07.2017
Непонятно, как поджог машины соседа или разгром местного маленького магазинчика отдаляет глобализм.
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