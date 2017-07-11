Полвека назад прошел последний авиапарад СССР

Главное управления Госархива г. Москвы

50 лет назад в аэропорту "Домодедово" состоялся большой воздушный парад. На фото многоцелевой сверхзвуковой самолёт Як-28 и бомбардировщик времен Великой отечественной войны ТУ-2. В материале использованы фотографии М. Чернова, В. Егорова, Л. Поликашина, Б. Вдовенко, В. Черединцева, В. Хухлаева, С. Преображенского и Б. Трепетова

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