Полвека назад прошел последний авиапарад СССР
Большой воздушный парад состоялся в аэропорту «Домодедово»
50 лет назад в аэропорту "Домодедово" состоялся большой воздушный парад. На фото многоцелевой сверхзвуковой самолёт Як-28 и бомбардировщик времен Великой отечественной войны ТУ-2. В материале использованы фотографии М. Чернова, В. Егорова, Л. Поликашина, Б. Вдовенко, В. Черединцева, В. Хухлаева, С. Преображенского и Б. Трепетова
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В июле 1967 г. обычные граждане СССР смогли увидеть новейшие образцы военной и гражданской авиационной техники
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Авиапарад стал последним открытым авиационным показом в СССР до перестройки. На фото стратегический бомбардировщик 3М
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В дальнейшем вплоть до перестройки из соображений секретности военную технику не показывали широким массам. Зенитно-ракетные комплексы «Круг» демонстрируют возможность погрузки в самолет Ан-22 «Антей»
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Французкие атташе наблюдают за полетами
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Рекордный самолет Е-166, созданный на базе истребителя МиГ-21
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Десантники и вертолеты Ми-4
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Паршютный десант
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Делегация дружественной страны на фоне транспортного самолета Ан-22 «Антей»
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Самолеты местных воздушных линий: Ан-2, Як-40 и другие
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Флагман «Аэрофлота» тех лет Ту-114
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Вертолет Ми-1, бомбардировщик 3М, лайнер Ту-116 и другие самолеты
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Зрители на воздушном параде
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Слово «Ленин» из самолетов Як-18
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Зрители на воздушном параде
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