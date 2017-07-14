Франция празднует День взятия Бастилии
На праздник по приглашению Эммануэля Макрона приехал Дональд Трамп
14 июля Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии
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В этот день на Елисейских полях традиционно проходит военный парад (на фото: президент Франции Эммануэль Макрон)
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В это году в параде участвовало более 3700 человек и 200 единиц техники, передают РИА Новости. На фото: первый серийный легкий танк Рено FT-17 времен Первой мировой войны
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На праздник по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона прибыл президент США Дональд Трамп. Макрон хотел показать ему, что «Париж остается Парижем», и обсудить сотрудничество в борьбе с терроризмом и разногласия между странами, сообщал WSJ
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Трамп по итогам переговоров с Макроном заявил о работе над созданием в Сирии второй зоны прекращения огня, сообщает Bloomberg. По его словам, это может стать шагом к прекращению гражданской войны на всей территории Сирии
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Военный парад начинается на площади Этуаль и доходит до Лувра. На фото - новейшие танки Leclerc французского производства. Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля
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Американские военные впервые за 15 лет приняли участие в военном параде в Париже
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После французских штурмовиков Alpha Jet из Patrouille de France в небо поднялись шесть американских истребителей F-16 пилотажной группы Thunderbirds
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