Международная жизнь

Франция празднует День взятия Бастилии

На праздник по приглашению Эммануэля Макрона приехал Дональд Трамп
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