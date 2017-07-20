10 ролей Дональда Трампа в первые полгода президентства
Аниматор, дальнобойщик и другие альтер эго президента США
Примерный дедушка. Президент Дональд Трамп с внуками Джозефом и Арабеллой Кушнер, 3 марта
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Дальнобойщик. Трамп на встрече с водителями в Белом доме, 23 марта
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Друг Путина. Саммит G20, 7 июля
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Аниматор. Трамп и пасхальный кролик, 17 апреля
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Танцор. Инаугурационный бал, 20 января
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Правоверный еврей. Трамп у Стены плача в Иерусалиме, 22 мая
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Болельщик. Президент у Белого дома, 2 мая
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Бейсболист. Трамп в своем кабинете, 17 июля
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Солдат. На строящемся авианосце Gerald R. Ford, 2 марта
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Игрок в гольф. В собственном гольф-клубе, 15 июля
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