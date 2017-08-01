В Мособлсуде произошла перестрелка
Члены «банды GTA» напали на судебных приставов
Первого августа в здании Московского областного суда в Красногорске произошла перестрелка, при которой были ранены сотрудники и убиты несколько нападавших.
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По данным МВД, пятеро арестованных за бандитизм напали на конвоиров в лифте. При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.
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Уголовное дело по факту возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника МВД, о хищении оружия и о попытке побега из-под стражи, сообщил Следственный комитет
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Убитые в суде - фигуранты «дела GTA». Первые сообщения о том, что в Московской области орудует группировка, убивающая водителей на ночных трассах, появились в августе 2014 г.
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Группу прозвали «бандой GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Серия убийств была зафиксирована на трассе М4 «Дон»
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