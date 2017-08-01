Безопасность и право

В Мособлсуде произошла перестрелка

Члены «банды GTA» напали на судебных приставов
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