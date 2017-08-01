В Мособлсуде произошла перестрелка

Илья Питалев / РИА Новости

По данным МВД, пятеро арестованных за бандитизм напали на конвоиров в лифте. При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили телесные повреждения.

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