Абхазия и Грузия на пороге войны

Сергей Мамонтов / ИТАР-ТАСС

Лишь в 1994 г. при посредничестве ООН и России между конфликтующими сторонами было подписано соглашение о прекращении огня, а в зоне конфликта размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира. На фото: вывод грузинских войск из Сухуми

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