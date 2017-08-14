Безопасность и право

Абхазия и Грузия на пороге войны

25 лет назад – 14 августа 1992 года – начался вооруженный конфликт в регионе
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото