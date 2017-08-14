Абхазия и Грузия на пороге войны
25 лет назад – 14 августа 1992 года – начался вооруженный конфликт в регионе
25 лет назад (14 августа 1992 г.) войска Госсовета Грузии вступили на территорию Абхазии, с этой даты идет отсчет грузино-абхазского вооруженного конфликта. На фото: обстрел грузинскими войсками города Сухуми
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Абхазские власти боролись за независимость республики, имеющей в СССР статус автономии, грузинские же хотели установить контроль над регионом и сохранить целостность страны. На фото: абхазский ополченец
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Отдыхавшие на абхазских курортах туристы и беженцы спасаются на борту рыболовецкого сейнера «Цхалтубо»
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Грузинские гвардейцы в Эшерах
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Ополченцы готовятся к выезду на позиции
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Беженцы из Абхазии в аэропорту Сухуми
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Грузинские солдаты в селе Колхида. Во время военных действий погибли около 16 000 человек (4000 абхазов, 10 000 грузин, 2000 добровольцев из Южной Осетии и республик Северного Кавказа), сообщает «РИА Новости»
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Убежище в одном из сел Абхазии
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Абхазские ополченцы
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Абхазские беженцы из разрушенных сел направляются в город Ткварчели
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Ополченцы ведут минометный обстрел
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Разрушенное село в Абхазии
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Лишь в 1994 г. при посредничестве ООН и России между конфликтующими сторонами было подписано соглашение о прекращении огня, а в зоне конфликта размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира. На фото: вывод грузинских войск из Сухуми
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На месте боев в Абхазии
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Бойцы миротворческих сил во время подготовки к несению боевого дежурства
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