В Сьерра-Леоне из-за оползня и наводнения погибли более 300 человек

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Точных данных о пострадавших и погибших нет. Как пишут СМИ, под завалами могут находиться несколько сотен человек. Морг местной больницы переполнен. Тела лежат даже на полу морга, рассказал представитель больницы Синнэ Камара

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