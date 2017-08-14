В Сьерра-Леоне из-за оползня и наводнения погибли более 300 человек
Сильные ливни обрушились на столицу страны Фритаун и ее окрестности
В Сьерра-Леоне 14 августа сошел оползень в городе Риджент, недалеко от столицы страны Фритауна
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На 17:14 мск, согласно данным Международного комитета Красного креста, погибшими были обнаружены 312 человек. Ранее сообщалось о 200 погибших, среди них было около 60 детей
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Десятки домов затоплены, некоторые здания обрушились. Под их завалами могут находиться люди
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Точных данных о пострадавших и погибших нет. Как пишут СМИ, под завалами могут находиться несколько сотен человек. Морг местной больницы переполнен. Тела лежат даже на полу морга, рассказал представитель больницы Синнэ Камара
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В спасательной операции задействованы военнослужащие
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Причиной оползня стали сильные ливни в регионе
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Как сообщает AP, во многих бедных районах Фритауна плохая дренажная система, а сам город расположен на высоте уровня моря. В сезон дождей часто возникают наводнения
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