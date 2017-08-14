Безопасность и право

В Сьерра-Леоне из-за оползня и наводнения погибли более 300 человек

Сильные ливни обрушились на столицу страны Фритаун и ее окрестности
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